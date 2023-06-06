Затопление Херсонщины: в ГСЧС объяснили, что делать, чтобы быть в безопасности

В ночь на 6 июня российские террористы взорвали дамбу Каховской ГЭС. Власти Украины объявили об эвакуации жителей населенных пунктов, находящихся в зонах затоплений и возможных подтоплений.

Между тем, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям дала рекомендации, что делать в случае затопления и как подготовиться к эвакуации.

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В ГСЧС отметили: если вы оказались в зоне затопления, немедленно оставляйте ее по возможности. или сообщите в Службу спасения и дождитесь эвакуации.

Нужно собрать все документы и вещи первой необходимости, выключить электро и газовые приборы, перекрыть стояки, закрыть окна и двери. Первоначально окажите помощь детям, пожилым людям и инвалидам. Позаботьтесь о животных. Планируйте маршрут эвакуации в соответствии с рекомендациями местных властей и спасателей.

Если вы находитесь в зоне затопления и не можете уехать самостоятельно, дождитесь эвакуации. Для этого:

Соберите вещи и поднимитесь наивысшее в доме – верхние этажи или чердак. Сигнализируйте местоположение – звуковые сигналы, яркие вещи и надписи. Следите и следуйте всем указаниям оперативных служб. Сохраняйте спокойствие и не переполняйте спасательные средства лишними вещами.

Напомним, в ночь на 6 июня российские террористы взорвали дамбу Каховской ГЭС. Власти Украины объявили об эвакуации жителей населенных пунктов, находящихся в зонах затоплений и возможных подтоплений.

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В Офисе президента заявили, что подрыв Каховской гидроэлектростанции создает угрозу водоснабжению жителей Херсонской области и оккупированного Крыма, а также может негативно сказаться на состоянии Запорожской атомной электростанции.

В Укргидроэнерго заявили, что восстановить дамбу Каховской ГЭС не удастся, она полностью разрушена.

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