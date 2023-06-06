Затоплення Херсонщини: у ДСНС пояснили, що робити, аби бути у безпеці

У ніч на 6 червня російські терористи підірвали дамбу Каховської ГЕС. Влада України оголосила про евакуацію мешканців населених пунктів, які перебувають у зонах затоплень та можливих підтоплень.

Тим часом Державна служба з надзвичайних ситуацій дала рекомендації, що робити у разі затоплення та як підготуватися до евакуації.

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У ДСНС зазначили: якщо ви опинилися у зоні затоплення, негайно залишайте її за можливості. або повідомте у Службу порятунку та дочекайтеся евакуації.

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Потрібно зібрати всі документи та речі першої потреби, вимкнути електро та газові прилади, перекрийте стояки, зачиніть вікна й двері. Першочергово надайте допомогу дітям, літнім людям та інвалідам. Потурбуйтеся про тварин. Плануйте маршрут евакуації відповідно де рекомендацій місцевої влади та рятувальників.

Якщо ви знаходитеся у зоні затоплення та не можете виїхати самостійно, дочекайтеся евакуації. Для цього:

Зберіть речі та підійміться якнайвище у будинку – верхні поверхи, або горище. Сигналізуйте про місце перебування – звукові сигнали, яскраві речі та надписи. Слідкуйте та дотримуйтеся всіх вказівок оперативних служб. Зберігайте спокій та не переповнюйте рятувальні засоби зайвими речима.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські терористи підірвали дамбу Каховської ГЕС. Влада України оголосила про евакуацію мешканців населених пунктів, які перебувають у зонах затоплень та можливих підтоплень.

Через підрив росіянами Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський терміново скликав Раду національної безпеки та оборони України.

В Офісі президента заявили, що підрив Каховської гідроелектростанції створює загрозу для водопостачання жителів Херсонської області та окупованого Криму, а також може негативно позначитися на стані Запорізької атомної електростанції.

В Укргідроенерго заявили, що відновити дамбу Каховської ГЕС не вдасться, вона повністю зруйнована.

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