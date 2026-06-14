14 червня: свята, прикмети і що варто зробити сьогодні

Чотирнадцяте червня — день, насичений сенсом. Тут переплелися міжнародна солідарність, православна молитва і народна мудрість. Давайте разом розберемося, що особливого несе цей день.

День донора: один учинок — кілька врятованих життів

Сьогодні весь світ відзначає Всесвітній день донора крові. Для України під час війни це свято набуває особливого болю і особливої ваги — кров потрібна постійно, і її ніколи не буває достатньо. Якщо ви здорові, важите понад 50 кілограмів і вам є 18 років — ви вже можете рятувати чиєсь життя. Процедура займає всього 15 хвилин, а її цінність — безмірна. Знайдіть найближчий центр крові і просто прийдіть. Це, мабуть, найкраще, що можна зробити сьогодні.

Що ще святкує світ 14 червня

Окрім Дня донора, у світовому календарі сьогодні є ще кілька милих приводів для гарного настрою: День американського прапора, День ванни (так, є і таке!), День любителів в'язання, День працівників складу та День полуничного торта. Останнє звучить як чудовий привід побалувати себе чимось смачним увечері.

Церковне свято: молитва за справедливість і пам'ять про своїх

Православна церква України сьогодні вшановує пророка і чудотворця Єлисея та патріарха Мефодія Константинопольського. До цих святих прийнято звертатися, коли серце болить за невиконані мрії або коли хочеться, щоб справедливість нарешті взяла верх. За старим календарем сьогодні день мученика Юстина Філософа та цілителя Агапіта Києво-Печерського.

А ще сьогодні — особливе перехідне свято: Неділя всіх святих українського народу. Через два тижні після Трійці Церква згадує всіх, хто жив праведно на нашій землі, — мучеників, священнослужителів, праведників. Навіть тих, чиїх імен історія не зберегла. Це дуже зворушливий момент — відчути себе частиною великої духовної спадщини.

Народні прикмети: що пророкує природа

Наші предки уважно вдивлялися в природу і вміли читати її підказки. Ось що кажуть прикмети на 14 червня:

зозуля довго кує — попереду теплі та сонячні дні;

вранішнє блакитне небо — на добрий урожай ячменю;

похмуро з ранку — чекай тривалої негоди;

жаби квакають особливо голосно — бути довгим зливам.

Що варто робити, а чого краще уникати

За народними повір'ями, сьогодні вдало складатиметься будь-яка домашня робота — прибирання, готування, садівництво. Особливо добрий день для збору та заготівлі ягід. Кажуть також, що одяг, у якому ви підете до церкви, набуде цілющої сили. А закоханим радять провести вечір разом за спільною справою — це зміцнює стосунки і приносить злагоду.

Водночас є речі, яких краще уникати. Алкоголь, м'ясо і молочні продукти — під забороною. Не варто лінуватися і відкладати важливе на потім — кажуть, нічого доброго з цього не вийде. І ще одна стара заборона: не рубайте дерева і не топчіть траву без потреби — природа цього не пробачає.

Різниця між новим і старим стилем церковного календаря нерідко плутає віруючих. Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, який збігається з григоріанським — тим, що використовується в цивільному житті. Тому дати свят за "новим стилем" відповідають звичайному календарю. Старий юліанський стиль, яким досі користується, зокрема, Московський патріархат, відстає від нового на 13 днів. Саме тому одні й ті самі святі можуть вшановуватися в різні дати залежно від того, якого календаря дотримується конкретна церковна спільнота.

Пророк Єлисей — один із найшанованіших старозавітних святих. Він був учнем і спадкоємцем пророка Іллі, якому успадкував не лише служіння, а й чудотворну силу. За біблійним переказом, Єлисей здійснив понад п'ятдесят чудес — зцілював хворих, очищав воду, рятував людей від голоду та смерті. До нього звертаються з молитвами про зцілення, допомогу у важких життєвих обставинах та здійснення заповітних прохань. Патріарх Мефодій Константинопольський, якого вшановують того ж дня, увійшов в історію як захисник іконошанування: він провів роки в ув'язненні за відмову визнати єресь іконоборства і після звільнення відновив православне богослужіння в Константинополі у 843 році — цю подію називають "Торжеством православ'я". Мефодій вважається покровителем тих, хто обстоює правду і бореться за справедливість попри переслідування.