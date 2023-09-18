Квитки на потяг біля вікна: лайфхаки та поради, як купити правильне місце в потязі

Полювання за кращими місцями на потяг примушує нас встати раніше, або посидіти дочекавшись півночі, щоб першим встигнути вибрати зручне місце. Омріяний квиточок біля вікна особливо цікавить тих, хто подорожує з дітьми, адже це чудовий спосіб трохи зайняти під час подорожі маленьких дослідників.

Частою скаргою від клієнтів "УЗ" стало нарікання, що в регіональних поїздах схема вказана на сайті або в додатку не збігається з розташуванням місць у вагонах. І замість того, щоб спостерігати види за вікном ти спостерігаєш потилицю того, хто сидить попереду, або спинку крісла. І це неприємний інцидент, адже місце було обрано саме біля вікна.

Як уникнути прикрого розчарування

За словами Олега Васильєва, які він поширив у своїй соц. мережі Facebook:

"Якщо у нічних поїздах та експресах ІС + схема місць відповідає фактичному стану, то у регіональних поїздах все набагато складніше". Тож, як варіант, обрати вказані потяги, щоб не засмучуватися.

Не дуже зручним, але доступним варіантом є наслідувати приклад одного з пасажирів, який регулярно користується регіональним поїздом №805/806 Рівне-Львів, та за словами Васильєва зробив свою особисту схему розташування місць у вагонах. Наразі це можливо, якщо за цим напрямком закріплено постійний склад вагонів.

Ну і звичайно добиватися в Укрзалізниці перевірки конкретних поїздів та їх схем на сайті.

"Виявляється, що у поїзді не тільки місця розміщені не послідовно, але й нумерація вагонів дивна" – додає Васильєв.

На яких напрямках вже траплялася плутанина

Ситуацію доповнили коментарі під дописом Олега Васильєва, так Максим Сич написав:

"Поїзд РЕ №807 Коломия-Львів-Коломия все те саме, правильна схема лише в додатку. На сайті - лабуда. РЕ №829 Львів-Ужгород-Львів – те саме, навіть в додатку просто місця розкидані. І на сайті теж. Ми чекали 5 років аби для РЕ №702 поставили актуальну схему, почекаємо і тут".

А за словами Антона Бринних "кульгає" і нумерація місць: "наприклад у 4 вагоні у трьох "купе" більший номер – біля вікна, у той час, як інші – навпаки".

Перевірку пройшов

Український блогер не кинув справу просто так і перевірив як додали схему в додаток "УЗ" на новопризначений потяг № 802/801 Одеса-Вінниця-Одеса. Розташування місць виявилось правильним з відміченими інклюзивних місць та зон для велосипедів. Тож скоріше за все просто не перевіряються старі схеми розміщені на сайті. Так що знизити ризик бути засмученим, можна ще й користуючись новим додатком Укрзалізниці, та не шкодувати часу, щоб повідомити про плутанину самого перевізника.