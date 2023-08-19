Скільки озер купання в карпатському регіоні: Популярні та зручні місця для відпочинку на водоймах Карпат

Найбезпечніший регіон України, сьогодні, має найбільше варіантів для водного відпочинку. Проте на питання: де дозволено купатися в карпатському регіоні – відповідь зазвичай звужена до двох водоймищ ("Буковельське море" та Солотвинські озера). Давайте розширювати кордони, та дізнаватися більше, адже літо добігає кінця, та встигнути покупатися серед мальовничої та чистої природи ще можливо. Ходові та приховані варіанти вже в нашому списку.

Село Поляниця та озеро Молодості

Саме так ще називають "Буковельське море". Штучне водоймище, яке було створено як принада та місце відпочинку. Маючи пляж, довжиною 2 кілометри озеро стало комфортною локацією для великої кількості відпочивальників. З освіжаючою температурою води влітку (22-23 градуси) та сучасне оздоблення пляжів у вигляді: шезлонгів, парасольок, місцями для перекусів, туалетів, душів – місце, між зеленими пагорбами, швидко здобуло популярність. Різноманіття водних видів спорту: катамарани, гідроцикли, гірки – зроблять вашу відпустку активною та цікавою. А заходи безпеки, в обличчі рятувальників та працівників медичного пункту, нададуть впевненості у виборі водного відпочинку.

Відгуки на сайті ТУРПРАВДА підтверджують чистоту води та мальовничість краєвидів, та наголошують, що за кожен комфорт та розвагу потрібно платити. Наприклад, за шезлонг треба буде сплатити від 200 до 250 грн. Безкоштовно на озері діє паркінг та можна взяти рятувальні жилети.

Солоні Солотвинські озера

Чудо створене природою та облаштоване людиною. Старі шахти, які стали фундаментом для солоних озер оздобили водойми ще й цілющими грязями. Деякі дослідження стверджують, що Солотвинські озера за цілющими властивостями перемагають Мертве море. Відвідувачі солоних озер надоданок, можуть також оздоровитися в йодованих та прісних водоймах поблизу.

Перше місце, серед Солотвинських озер за популярністю, та й за лікувальними властивостями тримає озеро Кунігунда. Це найбільша та найпривабливіша локація цієї місцевості. Велика кількість курортних баз, навколо озер, пропонують комфортне житло та додаткові басейни з солоною водою озер, на своїх територіях.

Помірні ціни, наприклад 30 грн за вхід у який входять лежаки, роблять озера першими в альтернативі морському відпочинку.

Та, якщо з рейтингом озер все чудово, то відгуки на порталі про готельні умови, обслуговування та гостинність назвати гарними важко. Тож плануючи відпустку на Солотвинські озера, обирайте прискіпливо житло, щоб не зіпсувати настрій та нервову систему, бо ніякі цілющі грязі того не повернуть.

Хащованське озеро

Мальовнича водойма заховалася серед високих зелених пагорбів дуже чистої та оздобленої території села Нижній Студений, Закарпатської області. Насправді озеро межує з Львівською та Закарпатською областями, тому їхати до локації одне задоволення. Нова дорога та вражаючі краєвиди роблять свою справу та чудово налаштовують на приємний відпочинок. Друга назва цього озера - "Vita", за рахунок однойменного курорту, розташованого на його берегах. Гості курорту користуються чудовими пляжами безкоштовно, але всі охочі, також можуть відпочити в кришталево чистій воді за сплативши 50 грн.

Винайняти тут можна не лише комфортне житло, а ще й альтанки з мангалами, якщо ваш відпочинок денний.

Рекомендації на сайті озера Vita допоможуть вам врахувати нюанси та відкрити для себе чудовий відпочинок в Україні.

Озеро Дийда або "Дідове", місто Берегово

Термальні води Берегово відомі та привабливі. Всього за кілька кілометрів від Берегово на місці, колись піщаного кар’єру, утворилася водойма в понад 54 гектари. На вигляд майже море, а за цілющими властивостями – SPA. Облаштованість, комфорт, розваги – роблять локацію популярною та бажаною для відпочинку.

Піщаний пляж розділений на зони, є приватні пляжі, які належать до туристичних комплексів, та зони, які коштують 100-150 грн для гостей місцевості (діти до 12 років - безкоштовно). Є й варіант невеличкого безкоштовного пляжу. Багато різновидів занять облаштованих, як на піску, так і на воді: поля для волейболу, футболу, катери, гірки, катамарани - є чим зайнятися на цілий день.

Єваріанти оренди альтанок за 300 – 400 грн, а також можливість відвідати міні аквапарк "Хорус" в селищі Дийда. Наявність магазину та піцерії дуже зручна можливість розрахувати бюджет та не залишитися без перекусу.

Туристичне житло має комфортні варіанти з котеджами та номерами, а кемпінгова зона (300-1500 грн) надає можливість аутентичного відпочинку не обмеженого стінами.

Відгуки на сайті Відпочивай підтверджують комфорт, чистоту та відповідність цін послугам, що надаються.

Озеро "Чорна гора" на околицях Виноградово

Як наповнена чаша, озеро "Чорна гора" задовольняє жагу відвідувачів до прохолоди в літню спеку та купання. Створений природою оазис розташований біля однойменної гори та прихований серед високих пагорбів. Вартість на доглянуту територію складає 50 -150 грн. Розважитися можна як на пляжі, так і у воді, а відпочити як на власному килимку, так і вийнявши шезлонги, або альтанки.

За відгуками на сайті потрібно зважати на можливе скупчення людей, так що, обираючи короткий відпочинок, краще організувати його в будні дні.