Діагноз із бездоганною точністю: штучний інтелект розпізнає рак

Британські вчені знайшли точний та ефективний метод виявлення меланоми - найбільш розповсюдженого й смертоносного виду раку. Нова модель штучного інтелекту може виявити захворювання із 100% точністю, що говорить про швидке вдосконалення ШІ у сучасній медицині, – кажуть дослідники. Яким чином система виявляє 99% випадків раку шкіри та як це може допомогти медикам надалі?

Бездоганна точність

Британські вчені впевнені: нова модель ШІ допоможе медикам набагато швидше та ефективніше виявляти рак шкіри та сортувати пацієнтів. Дослідники вже протестували систему, інтегрувавши її у процес клінічної діагностики. У дослідженні, який був представлений на конгресі Європейської академії дерматології та венерології, взяли участь 6 900 пацієнтів у Великій Британії з підозрою на рак шкіри. Пацієнти з підозрою на онко були направлені лікарями. Дослідники зробили зображення підозрілих ділянок дерми та завантажили їх у програмне забезпечення штучного інтелекту.

За лічені хвилини ШІ видав свою оцінку зображень пацієнтів з підозрою на меланому, яку потім передали дерматологу.

"Зверніть увагу, що діагноз, поставлений ШІ, не приховали від дерматолога, який проводив другу оцінку стану пацієнтів", - сказав провідний дослідник, доктор медичних наук і дерматолог Кашині Ендрю. Хоч, на думку вченого, це могло вплинути на думку дерматолога, однак він упевнений, що ШІ може стати ефективним інструментом для точного діагнозу в найближчому майбутньому.

ШІ виявив 59 із 59 випадків меланоми та 189 із 190 випадків раку шкіри, що становить 99,5%. Єдиний випадок, який система пропустила, виявили дерматолог.

Штучний інтелект також визначив 541 із 585 передракових поразок - 92,5%. Порівняно з версією ШІ 2021 року, який виявив 86% меланом, 84% усіх видів раку шкіри та 54% передракових уражень, нова модель розпізнає рак шкіри майже з ідеальною точністю.

Як ШІ може допомогти лікарям?

Близько 10 млн. людей гине щороку від раку шкіри у світі. Винуватцем небезпечного захворювання часто називають несприятливий вплив УФ-променів. Наприклад, у США кожному п'ятому американцю діагностують рак шкіри до 70 років.

Виявлення меланоми на ранніх стадіях може забезпечити 5-річне виживання, - вважають експерти. Однак наразі на таких стадіях лікарі діагностують лише близько чверті меланом.

На фоні зростання захворюваності на рак шкіри вже виникають побоювання, що дерматологів у США замало, щоб вчасно надавати допомогу пацієнтам. За недавніми даними, середній час очікування на прийомі у дерматолога зростає, і в 2022 році воно досягло 34,5 днів.

Примітно, що за 10-місячний період дослідження за допомогою нової ШІ система охорони здоров'я Великобританії заощадила понад 1000 особистих консультацій, що звільнило час дерматологів для обслуговування більшої кількості пацієнтів.

Наскільки обґрунтовані побоювання експертів щодо ШІ?

Пацієнти, які брали участь у дослідженні, були з однієї лікарні та з одного регіону Великої Британії. Відповідно, вибірка була недостатньо великою, щоб можна було зробити загальні заяви про використання ШІ в дерматології, - вважає Ендрю.

Доктор медичних наук, дерматолог Роксана Данешжу, яка вивчала плюси та мінуси застосування ШІ в медицині, висловила деякі побоювання щодо нової моделі:

По-перше, під час особистого огляду лікарі можуть зібрати докладнішу інформацію про пацієнта, ніж ШІ, який діагностує лише на підставі фотографії.

По-друге, лікарі можуть ретельніше досліджувати текстуру шкіри, збирати історію хвороби та робити фотографії при спеціальному освітленні й збільшенні.

За словами Данешжу, було б оптимальніше, якби ШІ навчився розпізнавати злоякісні новоутворення. У новому дослідженні ШІ виявив 75% доброякісних поразок, що менше, ніж у попередній версії.

"Непотрібні біопсії можуть засмічувати систему охорони здоров'я, коштувати гроші, викликати стрес та рубці. Тому, якщо ШІ навчиться знаходити злоякісні новоутворення, це буде перемогою", - вважає експерт.

Тим не менш, дерматолог впевнена: якщо програмне забезпечення ШІ, подібне до того, яке використовувалося в дослідженні, покаже таку ж точність у більших вибірках, то воно може стати потужним інструментом для діагностування раку шкіри.

Незважаючи на побоювання, експерти впевнені, що незабаром штучний інтелект стане найкращим помічником для лікарів та вчених. Результати нещодавнього дослідження показали: ШІ здатний із максимальною точністю розпізнавати рак шкіри кількох тисяч пацієнтів за невеликий проміжок часу. Це може стати справжньою революцією у системі охорони здоров'я, заощадити час експертів та прискорити процес лікування.