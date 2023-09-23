Авраменко пояснив, як сказати українською 'встречают по одежке' (відео)

Український учитель, дослідник і популяризатор української мови Олександр Авраменко дав черговий урок з української мови, в якому пояснив, як українською сказати "встречают по одежке, а провожают по уму".

"Зустрічають за одягом, а проводжають за розумом" – це дослівний переклад цього прислів'я, однак в українській мові є більш мелодійний відповідник. Він звучить так: "по одежі зустрічають, а по уму випроводжають", або ж можна сказати "не суди з одежі, а суди з розуму".

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Авраменко також додав, що слово "одежа" – українське.

"Одежа – це наше українське слово, те ж саме, що й одяг. Не думайте, що воно російське. Це слово таке ж давнє, як і наші слова ждати, ум. Вони затишно себе почувають як у мові народу, так і в творах наших класиків Тараса Шевченка, Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, і в словнику Бориса Грінченка", – зауважив мовознавець.

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