Авраменко объяснил, как сказать на украинском 'встречают по одежке' (видео)

Украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка Александр Авраменко дал очередной урок по украинскому языку, в котором объяснил, как на украинском сказать "встречают по одежке, а провожают по уму".

"Зустрічають за одягом, а проводжають за розумом" – это дословный перевод этой пословицы, однако в украинском языке есть более мелодичный ответчик. Он звучит так: "по одежі зустрічають, а по уму випроводжають", или же можно сказать "не суди з одежі, а суди з розуму".

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Авраменко также добавил, что слово "одежа" – украинское.

"Одежа" – это наше украинское слово, то же самое, что и одежда. Не думайте, что оно русское. Это слово такое же древнее, как и наши слова ждать, ум. Они уютно себя чувствуют как в языке народа, так и в произведениях наших классиков Тараса Шевченко, Леси Украинки, Михаила Коцюбинского, и в словаре Бориса Гринченко", – заметил языковед.

Напомним, мы уже писали об украинском ругательстве, что гораздо приятнее на слух, чем российские матерные слова.

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