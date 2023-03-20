Як економити заряд батареї на смартфоні з OLED дисплеєм: ефективний лайфхак

Використання темного режиму на смартфоні з OLED-дисплеєм може допомогти економити заряд батареї та збільшити час автономної роботи пристрою.

Перш за все, варто зазначити, що існують два основних типи дисплеїв: рідкокристалічні (LCD) і органічні світлодіодні (OLED), також відомі як AMOLED, Super AMOLED тощо. На OLED-екранах кожен піксель висвітлюється окремо, і при відображенні чорного кольору він просто вимикається. Саме це дозволяє економити заряд акумулятора.

Читайте також: Як легко знайти втрачені файли, фотографії та контакти на своєму смартфоні

Відео дня

Якщо ваш смартфон оснащений OLED-дисплеєм, ви можете легко активувати темний режим в налаштуваннях екрана. Коли він увімкнений, колір фону змінюється на темний, а текст стає світлим. Це дозволяє знизити кількість світла, яке випромінюється з екрану, і економити заряд батареї.

Також варто використовувати темний режим в мобільних застосунках, якщо вони підтримують цю функцію. Якщо ви використовуєте більшість своїх застосунків у темному режимі, то екран буде використовувати менше енергії, що призведе до збереження заряду батареї.

Як зробити це власникам Android:

відкрийте налаштування;

знайдіть пункт "Зображення" або "Екран";

знайдіть опцію "Темна тема" або "Темний режим" і переведіть її в положення "Увімкнено";

у деяких Android опція може бути в меню "Розширені налаштування" або "Режим розробника".

Як зробити це власникам iOS:

відкрийте налаштування;

знайдіть пункт "Екран і яскравість";

виберіть опцію "Темний режим".

Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати. Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон значно швидше та як врятувати кабель смартфона від поломки.

Якщо на гаджеті з'явились подряпини та затертості, то відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його. Позбутись подряпин на екрані смартфона можна легко за допомогою зубної пасти.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!