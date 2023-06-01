Як правильно зварити каву на піску в домашніх умовах: прості поради

Приготування кави на піску є особливим ритуалом, який відзначається своєю простотою і доступністю для всіх. Для приготування цього напою використовується традиційна турецька посудина, відома як турка або джезва. Замість плити, турка нагрівається на ємності з гарячим піском. Це може бути звичайна посудина, яку поставлять у пісок на глибину майже до горлечка, або прогрівають лише денце.

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Для приготування кави на піску можна використовувати спеціальний кварцовий пісок, який можна придбати в спеціалізованих магазинах кавово-чайної продукції, магазинах для творчості, акваріумістики, декору або в онлайн-оголошеннях. На початку можна спробувати звичайний пісок, проте перед використанням його слід просіяти, промити та прожарити, щоб впевнитися в його чистоті.

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Що треба для приготування кави на піску вдома

Кава: Краще використовувати 100% Арабіку. Якщо хочете напій сильнішим, можна додати трохи Робусти. Важливо, щоб кава була дуже дрібного помелу. Можна купити готовий помел у спеціалізованому магазині або замолоти самостійно; Сковорода: Краще використовувати стару сковороду без тефлонового покриття з високими бортиками або великий ківш. Важливо, щоб в сковороді була можливість закопати джезву. На початку можна використати звичайну сковороду, щоб спробувати та зрозуміти принцип; Пісок: Для перших спроб можна використати звичайний пісок, але його слід просіяти, промити та просмажити. Краще використовувати спеціальний кварцовий пісок; Сіль: Використовується звичайна сіль для прискорення нагрівання. Для середньої сковороди достатньо 3 столових ложок солі; Вода: Потрібна для змішування з кавою. Холодна вода краще підійде, а можна навіть додати шматочок льоду. Також можна додати цукор і спеції за смаком.

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Як приготувати каву на піску вдома

Підготуйте всі необхідні інгредієнти, змішайте пісок з сіллю; Висипте пісок у сковороду і розігрійте на сильному вогні. Помішуйте пісок щонайменше кожні 20 секунд, щоб він нагрівався рівномірно; Змеліть каву, якщо вона в зернах, на найдрібніший помел. Насипте каву у турку, розраховуючи приблизно одну чайну ложку з гіркою на порцію; Налийте холодну воду у турку і додайте каву. Якщо бажаєте, додайте цукор і спеції за смаком. Ретельно розмішайте, щоб утворилася пінка; Занурте турку в пісок, похитуючи її. Важливо, щоб дно турки не торкалося металу сковороди і було достатньо піску. Джезва має бути під поверхнею піску; Коли починає підніматися піна, піднімайте джезву вище, занурюючи її менш глибоко. Повторюйте цей процес 3-4 рази, доводячи до кипіння, але не кип'ятіть і не дайте піні витікати; Перелийте готову каву у чашку. Густа піна, ароматна рідина і осад – усе це важливо випити разом. Дайте напою постояти хвилину, щоб осад осів, і насолоджуйтеся неперевершеним смаком.

Як правильно подавати каву, зварену на піску

Використовуйте невеликі чашки для подачі кави. Рекомендується підігріти їх перед використанням, щоб зберегти тепло і покращити смак напою.

За східною традицією, подавайте каву разом зі склянкою холодної негазованої води. Випийте воду перед кавою, щоб освіжити смакові рецептори та краще відчути смак напою.

Раніше ми також писали про те, які 4 спеції додають у каву, щоб покращити аромат та смак напою, і які 3 спеції додають в чай, щоб зробити його більш корисним для здоров'я. А якщо ви пролили каву на білий одяг, позбутись кавової плями навіть на білому одязі можна, якщо діяти швидко.

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