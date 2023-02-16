Які 3 помилки не можна допускати, щоб кімнатні рослини не зів'яли

Навіть найменш вибагливі зелені вихованці можуть загинути, якщо за ними не доглядати належним чином. Існують 3 поширені помилки, які можуть змусити кімнатні рослини зів'яти. Неправильні умови та догляд можуть знищити їх зсередини.

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Про що треба подбати, щоб кімнатні рослини не загинули

Протяги. Деякі з них можуть нормально рости на вулиці, проте навіть найбільш стійкі рослини дуже не люблять протягів і, як і люди, можуть захворіти через відчинене вікно. Не варто допускати протягів там, де стоять рослини, щоб він не спричинив хвороби та не зіпсував листя і стебла. Також не ставте кімнатні рослини під кондиціонером – контрастне холодне повітря може негативно впливати на здоров'я рослини; Не переставляти рослини часто. Рослини звикли рости на одному місці в землі та не рухатися – тому не треба їх постійно переносити. Це може викликати стрес у рослини і щоб адаптуватися до нових умов, вона може втратити багато листя та цвіту; Неправильне світло. Кожна рослина має свої певні вимоги щодо сонячного освітлення. Про них можна почитати в інтернеті або спитати у продавця. Якщо поставити світлолюбну рослину у затінок, вона буде погано рости та може захворіти від нестачі вітаміну D. І навпаки, рослини, що полюбляють затінок чи непрямі сонячні промені під прямими сонячними променями, вони можуть засохнути чи швидко втратити цвітіння.

Нагадаємо, щоб рослини виглядали доглянутими, неабияке значення приділяється саме рідині, яку застосовують для поливу рослин. Важливо знати, яка вода найкраще підійде в кімнатному квітникарстві: відстояна, фільтрована чи кип'ячена. А також ми писали про 5 способів поливу кімнатних рослин, якщо вдома довго нікого не буде. А якщо ви хочете повернути до життя зів'ялі кімнатні рослини, в цьому допоможе один дешевий та ефективний препарат.

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