Какие 3 ошибки нельзя допускать, чтобы комнатные растения не увяли

Даже наименее привередливые зеленые питомцы могут погибнуть, если за ними не ухаживать должным образом. Существуют 3 распространенных ошибки, которые могут заставить комнатные растения увядать. Неправильные условия и уход могут уничтожить их изнутри.

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О чем нужно позаботиться, чтобы комнатные растения не погибли

Сквозняки. Некоторые из них могут нормально расти на улице, однако даже самые стойкие растения очень не любят сквозняков и, как и люди, могут заболеть через открытое окно. Не следует допускать сквозняков там, где стоят растения, чтобы он не вызвал болезни и не испортил листья и стебли. Также не ставьте комнатные растения под кондиционером – контрастный холодный воздух может оказывать негативное влияние на здоровье растения; Не переставлять растения часто. Растения привыкли расти на одном месте в земле и не двигаться – поэтому не следует их постоянно переносить. Это может вызвать стресс у растения и, чтобы адаптироваться к новым условиям, он может потерять много листьев и цветов; Неправильный свет. Каждое растение имеет свои определенные требования к солнечному освещению. О них можно почитать в Интернете или спросить у продавца. Если поставить светолюбивое растение в тень, оно будет плохо расти и может заболеть недостатком витамина D. И наоборот, растения, которые любят тень или косвенные солнечные лучи под прямыми солнечными лучами, они могут засохнуть или быстро потерять цветение.

Напомним, чтобы растения выглядели ухоженными, большое значение уделяется именно жидкости, которую применяют для полива растений. Важно знать, какая вода лучше подойдет в комнатном цветоводстве: отстоянная, фильтрованная или кипяченая. А также мы писали о 5 способах полива комнатных растений, если дома долго никого не будет. А если вы хотите вернуть к жизни увядшие комнатные растения, в этом поможет один дешевый и эффективный препарат.

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