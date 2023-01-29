Куди відправлять призовників, які раніше не проходили службу: пояснення

В Україні продовжується воєнний стан, під час його до лав збройних сил мобілізують чоловіків. Дехто намагається уникнути мобілізації та не знає, яке покарання очікує, коли не іти до військомату за викликом.

Куди можуть направити призовників, які раніше не проходили службу, пояснює начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач. Про це він розповів на брифінгу.

За словами полковника, громадян, які раніше не проходили служби, можуть призвати винятково в навчальні центри. Там відбувається підготовка за певними, визначеними спеціальностями.

Читайте також Кого набирають в піхоту під час війни в Україні. Які критерії

Відео дня

Він зазначив, що розподіл на військові частини та конкретні посади відбувається вже згодом.

Водночас ті призовники, які мають досвід військової служби та нетривалу перерву у проходженні служби, звісно, можуть відправлятися одразу до бойових військових частин, розповів він.

Він підкреслив, що інші категорії громадян ТЦК призивають лише до навчальних військових частин, а не одразу на фронт. Там відбувається підготовка до реальних бойових дій.

Нагадаємо, що раніше українці запанікували через повідомлення про мобілізацію по телефону. Чи справді це законно та як реагувати, пояснили юристи.

Намагаючись уникнути мобілізації, дехто намагається втекти за кордон. Так, мешканець Запорізької області впав у 10-метрове урвище на Закарпатті.

Інший ухилянт намагався втекти з України в жіночому образу. Але пильне око прикордонників зупинило цей нелегальний перетин кордону.

UAportal також писав, чи мають право виключені із військового обліку перетнути кордон України.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !