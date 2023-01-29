Куда отправят призывников, ранее не проходивших службу: объяснение

В Украине продолжается военное положение, во время в ряды вооруженных сил мобилизуют мужчин. Кое-кто пытается избежать мобилизации и не знает, какое наказание ожидает, когда не идти в военкомат по вызову.

Куда могут направить ранее не проходивших службу призывников, объясняет начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач. Об этом он рассказал на брифинге.

По словам полковника, граждан, ранее не проходивших службы, могут призвать исключительно в учебные центры. Там происходит подготовка по определенным специальностям.

Читайте также: Кого набирают в пехоту во время войны в Украине. Какие критерии

Видео дня

Он отметил, что распределение на воинские части и конкретные должности происходит уже позже.

В то же время те призывники, имеющие опыт военной службы и непродолжительный перерыв в прохождении службы, конечно, могут отправляться сразу в боевые воинские части, рассказал он.

Он подчеркнул, что другие категории граждан ТЦК призывают только в учебные воинские части, а не сразу на фронт. Там идет подготовка к реальным боевым действиям.

Напомним, что ранее украинцы запаниковали из-за сообщения о мобилизации по телефону. Действительно ли это законно и как реагировать, объяснили юристы.

Пытаясь избежать мобилизации, некоторые пытаются бежать за границу. Так, житель Запорожской области упал в 10-метровый обрыв в Закарпатье.

Другой уклонист пытался бежать из Украины в женском облике. Но пристальный глаз пограничников остановил это нелегальное пересечение границы.

UAportal также писал, имеют ли право исключенные из воинского учета пересечь границу Украины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал !