Ліміти на зняття готівки в банкоматах з 1 липня 2025 року

В Україні діє загальний ліміт на зняття готівки — до 100 тисяч гривень на добу з одного рахунку, незалежно від того, де клієнт отримує кошти: у касі банку чи банкоматі. Таку норму встановив Національний банк України. Однак комерційні банки запроваджують додаткові, суворіші обмеження.

Приватбанк. З 1 липня зберігаються чинні ліміти: клієнти можуть зняти до 10 тисяч гривень кожні 3 години, але не більше 100 тисяч на день. Для окремих категорій клієнтів тригодинний ліміт скорочується до 20 тисяч гривень. Власники карток інших банків можуть зняти в банкоматі Приватбанку не більше 20 тисяч гривень за одну операцію.

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Ощадбанк. Добовий ліміт відповідає нормі НБУ — 100 тисяч гривень. Для карток масового сегменту стандартне обмеження складає 10 тисяч гривень на добу, проте його можна збільшити через гарячу лінію або у застосунку "Ощад 24". Окремо: з одного банкомату Ощадбанку протягом 3 годин можна отримати не більше 25 тисяч гривень.

Сенс Банк. Дотримується ліміту НБУ — 100 тисяч гривень на день. Сума, доступна в банкоматі, визначається індивідуальним денним лімітом картки.

В інших фінустановах умови можуть різнитися залежно від типу картки та рівня обслуговування. Перед зняттям великих сум рекомендується уточнити актуальні ліміти у свого банку.

Навіщо потрібні ліміти. Обмеження запроваджені для підтримки стабільності банківської системи в умовах війни. Вони запобігають масовому відтоку готівки, забезпечують рівномірний розподіл коштів між регіонами та підтримують безперебійну роботу банкоматів. Крім того, з 2024 року найбільші українські банки підписали Меморандум про фінансовий моніторинг — ліміти також допомагають блокувати підозрілі транзакції та протидіяти тіньовим операціям.

Якщо потрібно зняти велику суму одноразово, найзручніше звернутися до каси банку — там можна отримати до 100 тисяч гривень за раз. Клієнти Monobank можуть знімати готівку без комісії або з мінімальними витратами у банкоматах A-Банк, Universal Bank та Укргазбанк.

Фінансові експерти наголошують: діючі ліміти на зняття готівки — це вимушений, але необхідний інструмент стабілізації банківської системи в умовах війни. "Обмеження готівкових операцій зменшують тиск на ліквідність банків і дозволяють системі функціонувати без збоїв навіть у кризових умовах", — пояснюють економісти. За словами представників НБУ, питання про пом'якшення або скасування лімітів розглядатиметься лише після суттєвої стабілізації безпекової та економічної ситуації в країні. До того часу регулятор не планує суттєво змінювати поточну політику обмежень.

Для зручності порівняння нижче наведені ліміти на зняття готівки в банкоматах основних українських банків станом на 1 липня 2025 року. Приватбанк: до 10 000 грн за 3 години, до 100 000 грн на добу. Ощадбанк: до 25 000 грн за 3 години з одного банкомата, стандартний добовий ліміт для масових карток — 10 000 грн (можна змінити через додаток або гарячу лінію). Сенс Банк: у межах денного ліміту картки, але не більше 100 000 грн на добу. Monobank: до 100 000 грн на добу, безкомісійне зняття в банкоматах A-Банку, Universal Bank та Укргазбанку. А-Банк, ТАСкомбанк, КРЕДІ АГРІКОЛЬ: добові ліміти варіюються від 20 000 до 100 000 грн залежно від типу картки та умов обслуговування — точні параметри варто уточнювати безпосередньо у відділенні або через мобільний застосунок банку.