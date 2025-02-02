Чи можна купувати авто лише за техпаспортом та які наслідки можуть спіткати покупця

Автомобіль – це не просто зручний засіб пересування, а й важлива частина сучасного життя. Завдяки власному авто можна швидко та комфортно дістатися до будь-якої точки, уникаючи витрат часу на очікування громадського транспорту. Процедура купівлі-продажу транспортного засобу зазвичай потребує значних зусиль, як емоційних, так і фінансових.

Останнім часом все частіше можна зустріти пропозиції щодо продажу авто за доступною ціною лише за технічним паспортом. Такий спосіб продажу цілком законний і не суперечить чинному законодавству. Проте привабливість вигідної угоди викликає не лише інтерес, а й чимало запитань. Що таке продаж автомобіля за техпаспортом? Як правильно оформити документи у такому випадку? Відповіді на ці та інші важливі питання даэ команда UAportal.

Як проходить продаж автомобіля за техпаспортом?

Продаж машини за технічним паспортом здійснюється досить просто. Власник передає транспортний засіб разом із техпаспортом в обмін на грошові кошти. Жодних офіційних документів – таких як договори купівлі-продажу, квитанції чи чеки – не оформлюється. Це звичайна угода без будь-яких підтверджуючих паперів щодо факту передачі права власності.

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Такий продаж відбувається без зняття авто з реєстрації, що дозволяє значно скоротити час на оформлення. Основні причини, чому власники обирають саме цей спосіб:

Бажання уникнути бюрократії та тривалих процедур у державних установах.

та тривалих процедур у державних установах. Небажання витрачати час на оформлення офіційних документів.

на оформлення офіційних документів. Проблемна історія авто, яка може містити приховані нюанси чи юридичні ризики.

Які ризики існують при покупці авто за техпаспортом?

Продаж автомобіля лише за технічним паспортом часто супроводжується привабливою, значно зниженою ціною. Така пропозиція може виглядати дуже вигідною, але перед тим як погодитися на угоду, важливо зважити всі "за" і "проти". Ось основні ризики, з якими можна зіткнутися:

1. Автомобіль може бути викраденим. Нерідко машини, які продають виключно за техпаспортом, можуть бути викраденими. Їх продають шахраї, щоб швидко позбутися незаконно здобутого транспорту. У деяких випадках справжній власник уже міг подати заяву до поліції, а "новий" власник, щоб уникнути проблем, прагне якнайшвидше продати авто за спрощеною схемою.

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2. Можливість натрапити на авто-клон. Шахраї можуть використовувати схему із "клонуванням" авто. Вони знаходять транспортний засіб, що зовні ідентичний викраденій машині, копіюють його ідентифікаційні номери й підробляють документи. У таких випадках авто не знімається з реєстрації в сервісному центрі МВС, що може створити серйозні юридичні проблеми для покупця.

Перед тим як укладати подібні угоди, варто бути особливо уважним і ретельно перевіряти всю інформацію про транспортний засіб.

Автомобіль у кредит: на що варто звернути увагу

При покупці авто за технічним паспортом важливо пам’ятати, що в документі не зазначається інформація про кредитні зобов’язання. Якщо попередній власник придбав машину в кредит і не завершив його виплату, транспортний засіб можуть вилучити для покриття боргу. Це ще один ризик, якого слід остерігатися, щоб не стати жертвою неприємної ситуації.

Також варто врахувати, що закони можуть змінюватися дуже швидко. У будь-який момент продаж автомобілів за технічним паспортом може бути заборонений. Навіть якщо з придбаною машиною все в порядку, вам доведеться пройти офіційну процедуру реєстрації, щоб підтвердити своє право власності.

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Можливі наслідки для покупця

Покупка авто за техпаспортом може призвести до низки проблем, серед яких:

Втрата техпаспорта позбавить вас можливості довести право власності на транспортний засіб.

позбавить вас можливості довести право власності на транспортний засіб. Неможливість внести зміни : ви не зможете змінити колір авто чи утилізувати його.

: ви не зможете змінити колір авто чи утилізувати його. Обмеження на перетин кордону , оскільки авто офіційно зареєстроване на попереднього власника.

, оскільки авто офіційно зареєстроване на попереднього власника. Складнощі зі зняттям з обліку, адже техпаспорт оформлений на іншу особу.

Непоінформованість про штрафи : усі повідомлення надходитимуть юридичному власнику авто.

: усі повідомлення надходитимуть юридичному власнику авто. Ризик бути звинуваченим у крадіжці , якщо авто виявиться у розшуку. У такому випадку транспорт повернуть законному власнику.

, якщо авто виявиться у розшуку. У такому випадку транспорт повернуть законному власнику. Проблеми зі спадщиною: у разі смерті попереднього власника авто автоматично перейде у спадок його родичам.

Щоб уникнути цих ризиків, варто ретельно перевіряти історію автомобіля та офіційно оформляти угоду.

Можливі наслідки для продавця

Якщо ви є юридичним власником автомобіля і вирішили продати його лише за технічним паспортом, майте на увазі, що юридична відповідальність за транспортний засіб усе одно залишається на вас. Усі штрафи, пов’язані з порушеннями ПДР, надходитимуть на ваше ім’я, оскільки офіційно власником авто залишитеся саме ви.

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У разі дорожньо-транспортної пригоди претензії з боку постраждалих або правоохоронних органів також будуть адресовані вам, як зареєстрованому власнику. Крім того, ви не зможете самостійно зняти транспортний засіб з обліку без його фізичної наявності та технічного паспорта.

Якщо автомобіль кілька разів поспіль перепродуватимуть за тією ж схемою, відстежити його місцезнаходження стане надзвичайно складно.

Найбезпечніший варіант – оформити угоду офіційно, з усіма необхідними документами. Так, це може зайняти трохи більше часу і коштів, але у майбутньому вдасться уникнути багатьох проблем. До того ж, сучасні сервісні центри МВС працюють досить швидко: весь процес купівлі-продажу авто займає лише кілька годин, включно з отриманням нових номерних знаків.

Раніше ми розповідали. чому покупка автомобіля "за техпаспортом" може обернутися чималими проблемами.

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