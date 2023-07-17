''Відповіддю буде продовження зернової угоди'': реакція росіян на підрив Кримського мосту (фото)

У ніч на 17 липня в Криму пролунала серія вибухів. Стало відомо, що влучання сталися на Кримському мосту, що з'єднує росію та окупований півострів.

Окупаційна "влада" Криму сподівається на відновлення руху Кримським мостом по одній смузі, він може бути організований реверсивно, заявив так званий спікер Держради Криму Володимир Константинов.

Тим часом росіяни звинувачують в ударах по мосту українську сторону та дивуються, як можна було атакувати "найзахищеніший об'єкт" Криму.

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У соцмережах під повідомленнями про пошкодження мосту росіяни коментують ситуацію таким чином:

Крим гідний того, що його відвідати влітку… про це багато хто мріє цілий рік удома.

Ну міст знову йоб*нули, звичайно люди біжать, хорошого мало

Це вже червоні лінії, чи вже рідкі коричневі

Аууу! Шойгу, Герасимов, ви довго гратимете в солдатиків на електронному табло або все-таки почнете воювати! Наші хлопці гинуть, а Львів спокійно жере сало і п'є пиво! Будиночок на банківській ціленький!

Фанерний і паркетний два під*ри! Пригожин у чомусь мав рацію.

Невже багато треба розуму, знаючи що ворог використовує морські дрони, зробити загородження опор мосту на час війни сталевими мережами й не один ряд з боку нападу ймовірного

Терпимо далі? Або час по Банковій та Верховній Раді в'їб*ти, щоб воронка залишилася????

Відповіддю на вибух на кримському мосту буде продовження зернової угоди

Тим часом вибух на мосту прокоментував Дмитро Медведєв, який після першого удару по Кримському мосту обіцяв Україні влаштувати "судний день".

Цього разу заступник голови Ради безпеки росії заявив, що після атаки по мосту треба атакувати українців: Треба підривати їхні власні будинки та будинки їхніх родичів. Шукати та ліквідувати їхніх спільників, відмовляючись від прісної ідеї судового процесу над ними. Але головне – знищувати найвище керівництво терористичних формувань, у яких щілинах би ці комахи не ховалися".

Українці, як заведено, реагують на події в Криму мемами:

Нагадаємо, вперше Кримський міст було атаковано у жовтні 2022 року. Тоді на залізничній гілці мосту виникла сильна пожежа.

Повторна атака на міст сталася 17 липня. Ушкоджене дорожнє полотно. ЗМІ припускають, що за атакою стоять Військово-Морські Сили ЗСУ та СБУ.

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