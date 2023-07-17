''Ответом будет продолжение зерновой сделки'': реакция россиян на подрыв Крымского моста (фото)

В ночь на 17 июля в Крыму прогремела серия взрывов. Стало известно, что попадания произошли на Крымском мосту, соединяющем россию и оккупированный полуостров.

Оккупационная "власть" Крыма надеется на возобновление движения по Крымскому мосту по одной полосе, он может быть организован реверсивно, заявил так называемый спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Между тем, россияне обвиняют в ударах по мосту украинскую сторону и удивляются, как можно было атаковать "самый защищенный объект" Крыма.

Читайте также: Появились новые фото и видео последствий атаки на Крымский мост

Видео дня

В соцсетях под сообщениями о повреждении моста россияне комментируют ситуацию следующим образом:

Крым достоин того, что его посетить летом… об этом многие мечтают круглогодично дома.

Ну мост снова еб*нули, конечно люди бегут, хорошего мало

Это уже красные линии или уже жикие коричневые.

Аууу! Шойгу, Герасимов, вы долго будете играть в солдатиков на электронном табло или все-таки начнете воевать! Наши ребята погибают, а Львов спокойно жрет сало и пьет пиво! Домик на банковской целенький!

Фанерный и паркетный два пид*ры! Пригожин в чем-то был прав.

Неужели много надо ума, зная что враг использует морские дроны, сделать заграждение опор моста на время войны стальными сетями и не один ряд со стороны вероятного нападения

Терпим дальше? Или время по Банковой и Верховной Раде въеб*ть, чтобы воронка осталась????

Ответом на взрыв на крымском мосту будет продление зерновой сделки

Тем временем, взрыв на мосту прокомментировал Дмитрий Медведев, который после первого удара по Крымскому мосту обещал Украине устроить "судный день".

На этот раз заместитель председателя Совбеза России заявил, что после атаки по мосту нужно атаковать украинцев: "Надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались".

Украинцы, как водится, реагируют на события в Крыму мемами:

Напомним, впервые Крымский мост был атакован в октябре 2022 года. Тогда на железнодорожной ветке моста возник сильный пожар.

Повторная атака на мост произошла 17 июля. Поврежден дорожный холст. СМИ предполагают, что за атакой стоят Военно-Морские Силы ВСУ и СБУ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!