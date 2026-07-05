Чому демобілізованим із ЗСУ відмовляють у бронюванні: юрист пояснив

Громадяни, які були звільнені зі служби в Збройних силах України та після демобілізації працевлаштувалися на критично важливі підприємства, можуть зіткнутися з проблемами під час оформлення бронювання. Причиною відмови часто стає відсутність оновленої інформації про їхній статус у державних реєстрах.

Про це повідомляють на порталі "Юристи.UA". Після звільнення з військової служби деякі громадяни залишаються в облікових базах як військовослужбовці. Через це система не дозволяє оформити бронювання, навіть якщо людина вже працює на підприємстві, яке має статус критично важливого.

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Щоб усунути проблему, необхідно особисто звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) та надати документи, які підтверджують звільнення з військової служби. Після внесення відповідних змін до реєстрів можна повторно оформлювати бронювання.

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Хто має право на бронювання

В Україні триває загальна мобілізація, запроваджена після початку повномасштабного вторгнення Росії та продовжена на період дії воєнного стану. Водночас окремі категорії громадян можуть отримати відстрочку від призову шляхом бронювання. Таке право мають працівники підприємств, установ і організацій, які офіційно визнані критично важливими для функціонування економіки та забезпечення потреб держави.

Юристи також наголошують, що бронювання можливе лише для осіб, які перебувають у статусі військовозобов'язаних. Якщо громадянин має інший обліковий статус, наприклад "призовник", оформити бронювання неможливо до приведення облікових даних у відповідність.

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