Сім'я загиблого на війні росіянина отримала як компенсацію пакет з пельменями (фото)

На росії сім'я загиблого російського солдата з Туви (Сибірський федеральний округ) отримала компенсацію від влади. Їм подарували пакет з пельменями.

Про цей випадок стало відомо із соцмереж історико-краєзнавчої філії Національного музею Туви у селі Алдан-Маадир. Було опубліковано й фото, як сім'ю мобілізованого "вітали".

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У повідомленні зазначалося: "Напередодні національного свята тувинців – зустрічі Нового року за східним місячним календарем – Шагаа, колектив Історико-краєзнавчої філії НМ РТ взяв участь в акції "Ліпи добро". Подарували національне частування двом сім'ям Алдан-Маадир – Ондар В. Д., багатодітній родині Ондар А. А.".

Пояснюється також, що "Ондар Валентина Доржіївна — мати трьох синів, ветеран праці, багато років працювала соціальним працівником в адміністрації села Алдан-Маадир. Її молодший син Ондар Бадій Хеймер-оолович - учасник "спеціальної військової операції" в Україні, героїчно загинув".

Також стало відомо, що на війні в Україні зараз знаходиться й другий син Валентини Ондар.

Згодом це повідомлення було видалено зі сторінки тувинського музею.

UAportal зібрав список деяких компенсацій російським сім'ям, що втратили рідних.

Сім'ям частково мобілізованим на війну в Бурятії обіцяли по 10 кубометрів дров на одну сім'ю, і по 20 кубів - на територіях, прирівняних до районів Крайньої Півночі. За інформацією місцевих ЗМІ, з виконанням обіцянки виникли проблеми, довірливі громадяни росії досі не отримали обіцяні дари.

на одну сім'ю, і по 20 кубів - на територіях, прирівняних до районів Крайньої Півночі. За інформацією місцевих ЗМІ, з виконанням обіцянки виникли проблеми, довірливі громадяни росії досі не отримали обіцяні дари. У Туві сім'ям мобілізованих громадян надається першочергова допомога у вигляді роздачі живих баранів та відвантаження вугілля. У ЗМІ вже повідомили про попередньо доставлені 90 баранів у кожну родину військовослужбовця.

У Якутії родичам мобілізованих призовників пообіцяли в рамках одноразової допомоги видати свіжі овочі так званого борщового набору. Як бонус їх пообіцяли доставити додому у кожну родину.

так званого борщового набору. Як бонус їх пообіцяли доставити додому у кожну родину. Мобілізовані та їхні сім'ї можуть безплатно відвідувати зоопарк у Новосибірську. Для цього сім'ям необхідно надати необхідні документи.

у Новосибірську. Для цього сім'ям необхідно надати необхідні документи. У Кургані мобілізованим обіцяють подарувати кілограм копченого сала. Для цього необхідно пред'явити повістку до військкомату.

У Сахалінській області родичам мобілізованих пообіцяли видати по 5 кілограмів риби . Загалом на регіон було виділено близько дев'яти тонн свіжомороженої риби: камбали, минтаю та кети.

. Загалом на регіон було виділено близько дев'яти тонн свіжомороженої риби: камбали, минтаю та кети. У Сиктивкарі призовників обіцяють безплатно поголити в перукарні.

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Інші обіцяні компенсації для сімей мобілізованих на війну в росії виглядають "краще".

На додаток до федеральних заходів кожен регіон обіцяє додаткові умови, починаючи від оплати за харчування дітей у школі, проїзду школярів, зарахування до дошкільних закладів без черги.

Деяким мобілізованим виділяють коробки з матдопомогою.

Також відомо про знижку на оплату послуг ЖКГ, безкоштовні путівки в санаторії для членів сім'ї.

Раніше в мережі розповіли про раптову смерть добровольця з росії в Україні, який встиг повоювати кілька днів.

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