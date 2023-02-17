Семья погибшего на войне россиянина получила в качестве компенсации пакет с пельменями (фото)

В России семья погибшего русского солдата из Тувы (Сибирский федеральный округ) получила компенсацию от власти. Им подарили пакет с пельменями.

Об этом случае стало известно из соцсетей историко-краеведческого филиала Национального музея Тувы в селе Алдан-Маадир. Было опубликовано и фото, как семью мобилизованного "приветствовали".

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В сообщении отмечалось: "Накануне национального праздника тувинцев – встречи Нового года по восточному лунному календарю – Шагаа, коллектив Историко-краеведческого филиала НМ РТ принял участие в акции "Липы добро". Подарили национальное угощение двум семьям Алдан-Маадир – Ондар В. Д., многодетной семье Ондар А. А.".

Объясняется также, что "Ондарь Валентина Доржиевна — мать трех сыновей, ветеран труда, много лет работала социальным работником в администрации села Алдан-Маадир. Ее младший сын Ондар Бадий Хеймер-оолович - участник "специальной военной операции" в Украине, героически погиб".

Также стало известно, что на войне в Украине сейчас находится второй сын Валентины Ондар.

Впоследствии это сообщение было удалено со страницы тувинского музея.

UAportal собрал список некоторых компенсаций потерявшим родных российским семьям.

Семьям частично мобилизованным на войну в Бурятии обещали по 10 кубометров дров на одну семью, и по 20 кубов – на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера. По информации местных СМИ, с выполнением обещания возникли проблемы, доверчивые граждане России до сих пор не получили обещанные дары.

на одну семью, и по 20 кубов – на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера. По информации местных СМИ, с выполнением обещания возникли проблемы, доверчивые граждане России до сих пор не получили обещанные дары. В Туве семьям мобилизованных граждан оказывается первоочередная помощь посредством раздачи живых баранов и отгрузки угля. В СМИ уже сообщили о предварительно доставленных 90 баранах в каждую семью военнослужащего.

В Якутии родственникам мобилизованных призывников пообещали в рамках единовременной помощи выдать свежие овощи так называемого борщового набора. В качестве бонуса их пообещали доставить домой в каждую семью.

так называемого борщового набора. В качестве бонуса их пообещали доставить домой в каждую семью. Мобилизированные и их семьи могут бесплатно посещать зоопарк в Новосибирске. Для этого семьям необходимо предоставить необходимые документы.

в Новосибирске. Для этого семьям необходимо предоставить необходимые документы. В Кургане мобилизованным обещают подарить килограмм копченого сала. Для этого необходимо предъявить повестку в военкомат.

В Сахалинской области родственникам мобилизованных пообещали выдать по 5 килограммов рыбы . В общей сложности на регион было выделено около девяти тонн свежемороженой рыбы: камбалы, минтая и кеты.

. В общей сложности на регион было выделено около девяти тонн свежемороженой рыбы: камбалы, минтая и кеты. В Сыктывкаре призывников обещают бесплатно побрить в парикмахерской.

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Другие обещанные компенсации для семей мобилизованных на войну в россии выглядят "лучше".

В дополнение к федеральным мероприятиям каждый регион обещает дополнительные условия, начиная от оплаты за питание детей в школе, проезда школьников, отнесения в дошкольные учреждения без очереди.

Некоторым мобилизованным выделяют коробки с матпомощью.

Также известно о скидке на оплату услуг ЖКХ, бесплатных путевках в санатории для членов семьи.

Ранее в сети рассказали о внезапной смерти добровольца из России в Украине, который успел повоевать несколько дней.

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