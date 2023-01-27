У ПФУ пояснили, як не втратити стаж через виправлення у трудовій книжці

У Пенсійному фонді України попередили громадян, що виправлення у трудовій книжці можуть призвести до незарахування робочого стажу. Спеціалісти установи пояснили, як уникнути такого.

Зокрема, у трудовій книжці може бути виправлене ім'я, або інші дані. Про це повідомляє "На пенсії".

Зазначається, що трудова книжка – це основний документ, що підтверджує стаж роботи людини до 1 січня 2004 року. ПІБ особи мають відповідати даним у паспорті, а у разі розбіжностей, до книжки вносяться зміни.

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На внутрішній стороні обкладинки обов'язково мають бути вказані відповідні документи, які є підставою для внесення змін. Вони засвідчуються підписом керівника чи уповноваженого органу та печаткою підприємства.

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Зміна запису про ПІБ людини провадиться роботодавцем або уповноваженим органом за останнім місцем роботи із зазначенням номера та дати документа, на підставі якого вносяться зміни.

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді пояснили, що деякі пенсіонери можуть отримати компенсаційну доплату до своєї пенсії. Це дозволено при досягненні певного віку.

Також український уряд запускає пенсійну реформу. Зокрема йдеться про накопичувальну пенсійну систему. Очікується, що внески до Пенсійного фонду будуть йти як від роботодавця, так і від держави на паритетній основі. Більше про накопичувальну пенсію читайте у нашому матеріалі.

В Україні громадяни, які стали почесними донорами, мають право на отримання надбавки до пенсії. Її розмір – 10% від прожиткового мінімуму.

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