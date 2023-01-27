В ПФУ объяснили, как не потерять стаж из-за поправки в трудовой книжке

В Пенсионном фонде Украины предупредили граждан, что поправки в трудовой книжке могут привести к незачислению рабочего стажа. Специалисты учреждения объяснили, как избежать этого.

В частности, в трудовой книжке может быть исправлено имя или другие данные. Об этом сообщает "На пенсии".

Трудовая книжка – это основной документ, подтверждающий стаж работы человека до 1 января 2004 года. ФИО лица должны соответствовать данным в паспорте, а в случае разногласий в книгу вносятся изменения.

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На внутренней стороне обложки обязательно должны быть указаны соответствующие документы, основанные на внесение изменений. Они подтверждаются подписью руководителя или уполномоченного органа и печатью предприятия.

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Изменение записи о ФИО человека производится работодателем или уполномоченным органом по последнему месту работы с указанием номера и даты документа, на основании которого вносятся изменения.

Напомним, что в Пенсионном фонде объяснили, что некоторые пенсионеры могут получить компенсационную доплату своей пенсии. Это разрешено при достижении определенного возраста.

Также украинское правительство запускает пенсионную реформу. В частности, речь идет о накопительной пенсионной системе. Ожидается, что взносы в Пенсионный фонд будут идти как от работодателя, так и государства на паритетной основе. Больше о накопительной пенсии читайте в нашем материале.

В Украине граждане, ставшие почетными донорами, имеют право на получение надбавки к пенсии. Ее размер – 10% от прожиточного минимума.

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