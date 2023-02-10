В 'Укренерго' розповіли, що буде зі світлом на вихідних після ракетного удару

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький прокоментував енергетичну ситуацію після масованого ракетного обстрілу 10 лютого. Попри рівень пошкоджень, в компанії мають оптимістичний прогноз на постачання світла на вихідних – 11 та 12 лютого.

За його словами, у деякі години за графіком світло не вимикатимуть. Про це Кудрицький сказав у ефірі телемарафону.

Внаслідок ракетної атаки росіянам не вдалося досягнути повного блекауту енергосистеми України. Втім, масований обстріл вплинув на плани щодо відновлення генерації світла в країні.

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Кудрицький зазначив, що енергетики зараз виконують свою частину роботи та ремонтують пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. Також вони включають об'єкти, які були відключені під час ракетної атаки.

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"Ми все ж таки відновимо певні обсяги генерації, і внаслідок того, що ми наближаємося до вихідних, де споживання завжди менше, ми матимемо стабільну, контрольовану ситуацію в суботу та неділю в енергосистемі. І я навіть акуратно спрогнозую, що в деякий час у нас не буде введено ліміти споживання", – заявив він.

Нагадаємо, росія здійснила масовану атаку на українські населені пункти. У ніч на 10 лютого росіяни запускали дрони-камікадзе, а потім застосували крилаті ракети. Дві з них перетнули повітряний простір Молдови та Румунії.

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