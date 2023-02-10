В 'Укрэнерго' рассказали, что будет со светом на выходных после ракетного удара

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий прокомментировал энергетическую ситуацию после массированных ракетных обстрелов 10 февраля. Несмотря на уровень повреждений, у компании оптимистический прогноз на поставку света на выходных – 11 и 12 февраля.

По его словам, в некоторые часы по графику свет не будут выключаться. Об этом Кудрицкий сказал в эфире телемарафона.

В результате ракетной атаки россиянам не удалось достичь полного блекаута энергосистемы Украины. Впрочем, массированный обстрел повлиял на планы восстановления генерации света в стране.

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Кудрицкий отметил, что энергетики сейчас выполняют свою часть работы и ремонтируют поврежденные объекты энергетической инфраструктуры. Также они включают объекты, отключенные во время ракетной атаки.

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"Мы все же восстановим определенные объемы генерации, и вследствие того, что мы приближаемся к выходным, где потребление всегда меньше, у нас будет стабильная, контролируемая ситуация в субботу и воскресенье в энергосистеме. И я даже аккуратно спрогнозирую, что в некоторое время у нас не будут введены лимиты потребления", – заявил он.

Напомним, россия совершила массированную атаку на украинские населенные пункты. В ночь на 10 февраля россияне запускали дроны-камикадзе, а затем применили крылатые ракеты. Две из них пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии.

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