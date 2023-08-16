Воював на боці росіян: в Україні загинув член впливового клану з Палестини (фото)

В Україні на війні вбили 28-річного Рамі аль-Фарра, що був представником одного з найвпливовіших кланів у Секторі Гази. Звістка про смерть бойовика з'явилася на сайті клану, пише "Радіо Свобода".

Видання зазначає, що смерть Рамі аль-Фарра – перший підтверджений випадок загибелі громадянина Палестини в Україні.

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Стало відомо, що бойовика вбили 5 серпня під час обстрілу. Він, як стверджує батько вбитого Хайсам аль-Фарра, помер "рятуючи своїх поранених друзів".

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Хайсам стверджує, що Рамі займався "охороною військових, які розмінували території десь під Бахмутом". Родина загиблого мешкала у Краснодарському краї, тож тіло бойовика відправила до його сім'ї на Кубань.

Відомо, що Хайсам аль-Фарра навчався і працював у Ростові-на-Дону. У 2000 році матір перевезла Рамі до Гази, де працював його батько. У 2007 році сімейство повернулося на росію.

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Тут Рамі почав вчитися у МДТУ ім. Баумана. 2018 року його призвали на термінову службу, де він навчався на снайпера.

Батько бойовика каже, що на війну в Україну Рамі пішов добровольцем, однак уклав контракт із міністерством оборони рф.

Нагадаємо, у понеділок, 14 серпня, Збройні сили України завдали ракетного удару по селу Юр'ївка Мангуського району Донецької області. В результаті чого могло бути знищено російського полковника Віктора Ковальова.

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