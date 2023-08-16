Воевал на стороне россиян: в Украине погиб член влиятельного клана из Палестины (фото)

В Украине на войне убит 28-летний Рами аль-Фарра, являвшийся представителем одного из самых влиятельных кланов в Секторе Газы. Известие о смерти боевика появилось на сайте клана, пишет "Радио Свобода".

Издание отмечает, что смерть Рами аль-Фарра является первым подтвержденным случаем гибели гражданина Палестины в Украине.

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Стало известно, что боевик был убит 5 августа во время обстрела. Он, как утверждает отец убитого Хайсом аль-Фарра, скончался "спасая своих раненых друзей".

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Хайсам утверждает, что Рами занимался "охраной военных, разминировавших территории где-то под Бахмутом". Семья погибшего жила в Краснодарском крае, поэтому тело боевика отправило в его семью на Кубань.

Известно, что Хайсам аль-Фарра учился и работал в Ростове-на-Дону. В 2000 году мать перевезла Рами в Газу, где работал его отец. В 2007 году семейство вернулось в Россию.

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Здесь Рами начал учиться в МГТУ им. Баумана. В 2018 году он был призван на срочную службу, где он учился на снайпера.

Отец боевика говорит, что на войну в Украину Рами пошел добровольцем, однако заключил контракт с министерством обороны России.

Напомним, в понедельник, 14 августа, Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по селу Юрьевка Мангусского района Донецкой области. В результате чего мог быть уничтожен российский полковник Виктор Ковалев.

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