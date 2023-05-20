10 рослин, що швидко ростуть та прикрасять ваш сад в короткі терміни

Настала весна, і багато людей планують створити власний сад. Але більшість рослин дозріють лише влітку або восени. На щастя, є багато швидкозростаючих рослин, якими ви можете насолоджуватися незабаром після посадки.

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Більшість низькорослих рослин зазвичай можна садити двічі чи більше щороку, тому сміливо садіть другий цикл після того, як зберете перший.

Редис: Ці хлопці є абсолютними рекордсменами швидкого садівництва. Насінню потрібно лише кілька днів, щоб прорости, і рослини будуть помітно збільшуватися день за днем. Через три-п’ять тижнів після посадки ви готові збирати врожай; Горох: ще одна культура для прохолодної погоди, ідеальна для весняного садівництва. Почніть заздалегідь і переконайтеся, що у вас є чим лазити маленькі виноградні ліани – можливо, кілки в землі або паркан поблизу. Ранні сорти, такі як Sugar Snap, можуть бути готові всього за шість-вісім тижнів; Чорнобривці: вони люблять теплу погоду, але якщо там, де ви все ще прохолодно, ви можете посадити їх у приміщенні. Потрібно лише близько восьми тижнів, щоб побачити насичене оранжево-жовте цвітіння, навіть якщо ви почали з насіння; Бок чой: Цей хрусткий родич капусти є ще одним рекордсменом зі швидкого росту. Він любить прохолодну температуру, але не холодну, тому перевірте садові карти для вашої місцевості, щоб знайти правильний час для посадки. Однак, як тільки він почнеться, ви матимете достатньо для збору врожаю через шість-вісім тижнів; Дитяча морква: Маленька морква, яку ви купуєте в магазині, спеціально виготовляється так, щоб вона мала таку форму. Але якщо вам просто потрібна маленька морква, все, що вам потрібно зробити, це виростити нормальну моркву, але зібрати її раніше. Цю молоду моркву традиційно збирають у процесі "проріджування", коли ви висмикуєте менші рослини в рядку, щоб звільнити місце для більших; Молода картопля: Це буквально молода картопля, двоюрідні брати нашого проріджування моркви, описаного вище. Приблизно в той час, коли рослини картоплі починають цвісти – через два-три місяці після посадки – вони вже формують крихітні бульби; Зелена цибуля: Багато видів цибулі швидко ростуть і люблять прохолодні температури, тому це ще один швидкий весняний урожай. Скалярії потрібно лише 10-12 тижнів. А якщо ви хочете вирощувати звичайну цибулю, почніть із "сечка", тобто крихітних незрілих цибулин. Вони будуть готові майже так само швидко, як і цибуля, приблизно через 14 тижнів; Зелень: Звичайно, ви можете виростити базилік, петрушку та все інше з насіння. Але часто ви можете просто купити горщики з ними в продуктовому магазині. Ви можете зібрати свій перший листок базиліка, щойно принесете його додому. Доглядайте за ним – чи то в горщику, чи то в саду – і незабаром у вас буде ще багато; Салат: Якщо вам подобається зелень і листя салату, ви отримаєте задоволення від садівництва майже без зусиль. Купіть суміш месклюну або виберіть будь-який салат чи зелень на свій смак. Гарний вибір – листя молодої редиски, але й зверніть увагу на молодий шпинат, молоду капусту, мангольд і, звичайно, класичну руколу. Посадіть своїх маленьких діток, а потім скошуйте їх у розквіті сил – лише через три-чотири тижні після посадки; Соняшник: Мамонтовим соняшникам потрібен деякий час, щоб досягти зрілості, але спостерігати за ними тим часом цікаво. Вони ростуть на декілька сантиметрів за день.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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