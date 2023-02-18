10 найпоширеніших помилок при митті посуду

Хороший та якісний посуд коштує не дешево, тому хочеться, щоб він прослужив якомога довше. Та його можна легко пошкодити під час миття, якщо не знати, як мити посуд правильно. Якщо ви допускаєте ці помилки – він псується набагато швидше. Чому ми неправильно миємо посуд і що з цим робити, читайте в нашій статті.

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Не варто мити тарілки тільки з однієї сторони. Якщо ви складаєте їх докупи після миття лише з однієї сторони – посуд потрібно мити ще раз; Не слід використовувати занадто багато мийного засобу. Застосовуйте лише кілька крапель засобу на набір посуду. Це зменшує ризик потрапляння потенційно канцерогенних хімічних речовин в організм. Перед миттям краще попередньо замочувати посуд і не збирати велику його кількість, щоб уникати засихання їжі; Не користуйтесь брудною губкою. Губки потрібно міняти раз на тиждень, або частіше, якщо вдома знаходиться багато людей. На старих та брудних губках може міститись велика концентрація бактерій кишкової палички та сальмонели; Не мити раковину та поверхню. Миття посуду не має обмежуватись тільки одними тарілками, чашками та виделками, особливо, якщо ви кладете їх у раковину; Не слід заливати сковороду холодною водою. Через велику різницю температур відбувається термальний шок. Це веде до деформації країв, дна посуду і появи тріщин; Не можна замочувати чавунний і дерев’яний посуд. Дерево може розмокнути та розклеїтися. А при замочуванні чавунного посуду – руйнується захисний шар; Неправильно зберігати посуд. Ножі, виделки та ложки псуються, якщо їх ставити один біля одного. На них можуть з'явитись подряпини. Також не можна класти тарілки один на одну. Після миття посуд треба витерти насухо і прокладати кожну тарілку паперовою серветкою. Для ножів краще придбати магнітну дошку або підставку з дерева; Не дезінфікувати. Якщо ви щодня миєте посуд в раковині або в посудомийці, час від часу їх треба дезінфікувати. Для цього їх можна прокип’ятити у великій каструлі близько 10 хвилин; Не забувати промивати посуд та ножі після сирого м’яса чи риби окремо від іншого посуду; Не витирати посуд. Після кожного миття посуд потрібно витирати насухо, адже в залишках води розмножуються бактерії, а на металевому посуді – з’являтиметься іржа.

Як мити посуд з різних матеріалів

Скло та фарфор . Розчиніть в літрі прохолодної води половину столової ложки солі та оцту. Тоді на посуді не залишиться мутної плівки. Вироби із кришталю мийте в теплій воді та сполосніть легким розчином сол, щоб додати блиск.

. Розчиніть в літрі прохолодної води половину столової ложки солі та оцту. Тоді на посуді не залишиться мутної плівки. Вироби із кришталю мийте в теплій воді та сполосніть легким розчином сол, щоб додати блиск. Столові прибори. Використовуйте зубний порошок проти стійкого нальоту. Обполіскуйте предмети проточною водою;

Глиняний посуд слід прати у теплій воді без мийних засобів. Для очищення від забруднень можна використовувати мило без ароматизаторів;

слід прати у теплій воді без мийних засобів. Для очищення від забруднень можна використовувати мило без ароматизаторів; Посуд з кераміки миють у гарячій воді з додаванням соди. У гарячій воді можна ще мити вироби із заліза, алюмінію, чавуну та емальовані;

миють у гарячій воді з додаванням соди. У гарячій воді можна ще мити вироби із заліза, алюмінію, чавуну та емальовані; При митті таких виробів (крім заліза) не можна використовувати абразивні мочалки або жорсткі щітки, адже вони можуть їх пошкодити.

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