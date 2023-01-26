6 вогнестійких рослин, які стримують пожежу: їх добре мати вдома

Існують рослини, які можуть обмежити поширення вогню та захистити дім чи сад. Вони також незамінні у посушливих регіонах.

Як це не дивно, але ці рослини витримують високі температури, а отже, й вогонь. Видання Sante+ розповіло про те, що може зменшити ризик пожежі на вашому екстер’єрі.

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Які рослини зменшують ризик виникнення пожежі

Вирощування вогнестійких рослин є обов’язковим, якщо ви живете в районі, схильному до посухи та пожеж. Ці зелені рослини можуть захистити ваш будинок від небезпечної пожежі.

Природно, ці рослини виробили надзвичайну стійкість до високих температур і вогню. Тому можуть допомогти вам убезпечити вашу виноробню або захистити частини вашої чутливої ​​землі від пожежі.

1. Виноградна лоза — це рослина, яка виконує роль протипожежної смуги. Вона є однією з рослин, які знижують ризик виникнення пожежі. Зокрема ефективна у такому разі сама ліана, бо листя та плоди вогонь зіпсує.

2. Каштани – це рослини, які можуть зменшити ризик пожежі. Відомо, що листя каштана є негорючим і тому може уповільнити поширення вогню. Хоча земля з листя каштана може спалахнути, вогонь слід швидко загасити, як тільки він потрапить на ці рослини.

3. Оливкові дерева є негорючими рослинами. Це рослини, які можуть служити захисним бар'єром від полум'я. Вони не горять та знижують ризик пожежі.

Оливкові дерева також дуже стійкі проти вітру, як тільки вони досягають дорослого віку.

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4. Вишневий лавр є рослиною, яка діє як бар'єр проти полум'я. Його листя майже не горить, а в разі пожежі може діяти як брандмауер.

5. Пітоспора японська – вогнезахисна рослина. Її листя не горить добре. Японська пітоспора може зменшити ризик пожежі, обмеживши поширення вогню. З цієї рослини можна зробити зелену стіну, яка стане бар’єром для захисту вашого будинку чи землі.

6. Кактуси – рослини, здатні обмежити поширення вогню. Вони виготовлені з води та гелю та допомагають зменшити ризик пожежі.

Дійсно, вони можуть створити пояс безпеки, щоб відбити вогонь і затримати його поширення. Щоб зменшити ризик пожежі, ви можете встановити живопліт і організувати свою рослинність, щоб захистити свій будинок або сад.

Уникайте установки живоплоту занадто близько до будинку. Ви повинні залишити відстань приблизно 10 метрів між вашим помешканням і вашою вогнетривкою рослинністю.

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Тепер, коли ви знаєте ці рослини, які від природи є пожежобезпечними та негорючими, ви можете використовувати їх як протипожежний бар’єр для свого саду чи будинку.

Нагадаємо, що здебільшого люди звикли вирощувати вдома квіти та різні вазони. Проте в домашніх умовах можна виростити лікарські рослини.

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