8 березня 2023: як виникла традиція святкування і хто започаткував Жіночий день

Міжнародний жіночий день відзначають 8 березня у багатьох країнах. Ця дата присвячена жіночій солідарності та боротьбі за права жінок. Проте останнім часом це свято сприймається зовсім інакше. Чому саме – дізнайтесь в нашому матеріалі.

Читайте також: З наступаючим святом 8 березня! Красиві картинки і листівки для привітання колегам

Коли почали святкувати 8 березня в Україні

Міжнародний жіночий день в незалежній Україні почали святкувати з 1991 року. Після розпаду СРСР свято втратило політичне забарвлення і перетворилось в "жіночий день".

Активісти виступали за скасування цього свята, оскільки вважали його рудиментом радянського минулого. Наприклад, міська рада Коломиї скасувала святкування 8 березня у 2013 році.

У 2017 році Український інститут національної пам’яті закликав скасувати 8 березня, а замість нього святкувати День матері, який припадає на другу неділю травня.

Чому дата свята саме 8 березня

Традиція започаткувалась у 1857 році, коли американські текстильниці 8 березня в Нью-йорку виступили за збільшення заробітної платні до рівня, як у чоловіків, поліпшення умов праці та 10-годинний робочий день. Страйк не дав жодних результатів, а мітинг розігнала поліція.

Ще у XIX столітті в Європі та США жінки неодноразово виходили на демонстрації проти дискримінації та створювали різноманітні жіночі організації й ради. У більшості держав світу жінки були позбавлені значної частини цивільних прав. 8 березня 1907 року жінки вимагали право голосу на виборах, а також виступили проти важких умов праці. Демонстрації до 1908 року були масштабними, а США оголосили 28 лютого 1909 року першим Міжнародним жіночим днем.

Читайте також: Які подарунки на свята актуальні під час війни

Історія Міжнародного дня жінок 8 березня

Раніше свято відзначалося в країнах, які перебували під впливом СРСР та Китаю, таких як Алжир, Бразилія, Буркіна-Фасо, Камерун, Китай, Куба, Італія, Ізраїль, Лаос, Монголія, В’єтнам і Замбія.

Також цю дату святкують, переважно комуністи, у Греції, Франції та Великій Британії. В Іспанії цей день – це символ протесту, коли феміністки публічно висловлюють своє невдоволення. Китай зробив на 8 березня вихідний день тільки жінкам, а в Італії дівчата святкують його без вихідного.

У США свято не відзначають, як і в Польщі та Німеччині, бо вважають, що дата має політичний підтекст.

У серпні 1910 року активістка німецьких соціал-демократів Клара Цеткін на конференції в Копенгагені запропонувала заснувати Міжнародний день боротьби за жіноче рівноправ'я та емансипацію. І вже у 1911 році цей день вперше відзначили в Німеччині, Австро-Угорщині, Данії й Швейцарії, проте конкретної дати свята не встановили

Тільки у 1975 році Генасамблея ООН проголосила 8 березня днем святкування досягнень жінок.

Традиції на 8 березня в Україні

Це свято в України скасували через воєнний стан – середа 8 березня буде робочим днем. Проте, традиційно, чоловіки вітають своїх найважливіших жінок, вручають подарунки та приділяють увагу і показують свою любов та турботу.

В офісах заведено проводити корпоративи в неформальній атмосфері для всіх співробітниць. А в різних містах часто влаштовують тематичні концерти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому в Україні вирішили скасувати свято на 8 березня більш детально.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!