Квітень принесе стосунки трьом знакам зодіаку

Обрані три знаки зодіаку зможуть нарешті перестати бути самотніми. Квітень має чудові моменти у любовних справах і допоможе знайти пару, яку ці знаки давно хотіли.

Астрологи прогнозують дуже великі шанси також на несподівану зустріч зі справжнім коханням протягом місяця. Щасливчикам залишається лише прийняти любов.

Скорпіон

До 10 квітня, з Венерою навпроти вас, з Меркурієм у вашому 7-му домі та Сонцем в Тельці, ви граєте разом. Ви отримаєте багато наполегливих фліртів і пропозицій, і їх досить багато, так що якщо перед вами є чоловік, який може запропонувати вам любов, підтримку і мати на увазі те, що він говорить, як ви можете відмовити йому.

Також не виключено, що прості стосунки стають ближчими, при спільному проживанні. Починаючи з 11 числа, Венера в Близнюках і вашому 8-му будинку. Це також підвищить сексуальну привабливість.

Стрілець

З Венерою навпроти вас з 11 квітня, а також з Юпітером, який залишиться у вашому 5-му домі, ваші успіхи в протилежної статі будуть багатими. Шанси зав’язати стосунки значно збільшуються з ходом квітня.

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Справа, звісно, ​​у тому, щоб захотіти й не поспішати з вибором, не дати захопитися "словам вітру" чи емоціям моменту й загубитися. Однак у вашому житті є перспективи чогось дуже хорошого, оскільки напевно багато хто буде претендувати на вас.

Терези

Венера залишає ваш 8- й дім 10 квітня, але Меркурій встигне прийти, щоб пізніше його замінило Сонце. Ви належите до теми "не лише секс", а й "стосунки". Однак у вас є всі вимоги, щоб взяти участь у темі, яка, якщо нічого іншого, дозволить добре провести час.

Чарівність та еротичність спалять серця, і можливо, що нове знайомство швидко розвинеться, після 11 квітня, з Венерою у вашому 9 будинку. Нехай обидва затемнення, повного місяця 6 квітня числа місяця у вашому знаку та молодого місяця 20 квітня числа в Овні навпроти вас, підтримають це.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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