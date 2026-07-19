Без стерилізації та клопоту: рецепт салату з огірків на зиму
Якщо сезон огірків у самому розпалі, саме час поповнити запаси на зиму ароматною овочевою консервацією. Салат із хрустких огірків у густій томатній заливці з цибулею, часником і спеціями виходить соковитим, насиченим і чудово смакує як самостійна закуска або гарнір.
Великий плюс рецепта — готовий салат не потрібно додатково стерилізувати в банках, що значно економить час. Рецепт опублікували Smachnenke.
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Інгредієнти
- огірки — 4 кг (у нарізаному вигляді);
- стиглі помідори — 2,5 кг;
- ріпчаста цибуля — 1 кг;
- часник — 100 г;
- цукор — 200 г;
- сіль — 30 г;
- гвоздика — 4 бутони;
- чорний перець горошком — 30 шт.;
- мелений гострий червоний перець — 1 ч. л.;
- мелена кориця — ⅓ ч. л.;
- оцет 9% — 150 мл;
- рафінована олія — 200 мл;
- петрушка — 1 великий пучок.
Спосіб приготування
- Спочатку огірки залийте холодною водою на 3–5 годин. Після цього обріжте кінчики та наріжте їх великими кубиками.
- Помідори подрібніть за допомогою м’ясорубки. Цибулю наріжте кубиками, а часник дрібно посічіть.
- Перелийте томатне пюре в каструлю, доведіть до кипіння, після чого додайте сіль, цукор, олію, гвоздику, чорний перець і корицю.
- Всипте цибулю та часник. Коли маса знову закипить, варіть її приблизно 20 хвилин.
- Потім влийте оцет, додайте огірки й тушкуйте ще близько 20 хвилин, доки вони не змінять колір.
- За п’ять хвилин до завершення приготування додайте дрібно нарізану петрушку та добре перемішайте.
- Готовий гарячий салат одразу розкладіть у заздалегідь простерилізовані банки, герметично закатайте кришками, переверніть догори дном, укутайте теплою ковдрою та залиште до повного охолодження.
- Зберігати заготовку рекомендується в прохолодному й темному місці. Із зазначеної кількості продуктів виходить приблизно 13 півлітрових банок салату.
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