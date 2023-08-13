Буде сяяти: простий спосіб очистити плиту від застарілого жиру без хімії

Плита – один з найважливіших предметів на кухні, але вона також може бути однією з найскладніших для чищення. Жир, який накопичується на плиті під час приготування їжі, може бути важко видалити, і якщо ви не будете регулярно чистити плиту, вона може стати брудною і жирною.

На щастя, є кілька простих способів відмити заляпану жиром плиту. Один із найефективніших способів – використовувати оцет і господарське мило.

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Щоб відмити плиту оцтом і господарським милом, вам знадобиться:

1 чашка білого оцту

1/2 чашки води

1 столова ложка господарського мила

Губка або щітка

Паперові рушники

Інструкції:

Розмішайте оцет, воду і господарське мило в мисці. Нанесіть розчин на плиту за допомогою губки або щітки. Залиште розчин на плиті на кілька хвилин. Протріть плиту паперовими рушниками, щоб видалити розчин і бруд. Якщо плита дуже брудниться, ви можете повторити процедуру кілька разів.

Ви також можете використовувати пароочисник для чищення плити. Він швидко й ефективно видаляє бруд і жир з плити, не залишаючи жодних слідів.

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Щоб плита не забруднювалася так швидко, ви можете використовувати кілька простих способів:

Після кожного використання плити протирайте її вологою ганчіркою. Не залишайте залишки їжі на плиті. Використовуйте спеціальну алюмінієву фольгу для захисту плити від жиру. Регулярно чистьте плиту від бруду та жиру.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете легко відмити заляпану жиром плиту і зробити її чистою та блискучою.

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