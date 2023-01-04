Будуть великі зміни: ясновидець дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні

Війна в Україні може закінчитися влітку 2023 року, проте країна зазнає й втрат, перемога дасться важко. Кордони знову будуть відкриті, люди зможуть подорожувати.

Про це заявив ясновидець Валерій Шатілович. "За моїми прогнозами, бойові дії мають закінчитися з настанням літа. Але треба розуміти, що кожен із нас впливає на майбутнє нашої країни. І має бути налаштований на позитив", – зазначив він.

За словами Шатіловича, активне повернення територій розпочнеться вже навесні, можливі мирні переговори та підписання договорів. Також Україна отримає велику допомогу, на повну потужність почне працювати військова промисловість.

Влітку будуть великі зміни, у тому числі можливі гучні скандали та викриття тих людей, які шкодили нашій країні. Восени знову очікується підписання договорів, а взимку українці зможуть видихнути: все залишиться позаду.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.