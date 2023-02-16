Що додати при пранні рушників, щоб вони стали м'якими та мали приємний аромат

Як випрати рушники, щоб вони стали м'якими та з гарним запахом

Рушники треба прати правильно, адже неприємний запах може зберегтись навіть після прання. Щоб цього уникнути та надати речам приємного аромату, можна додати декілька натуральних засобів в пральну машину перед пранням рушників. Додайте їх у порошок, щоб зробити рушники м'якими.

Якщо речі мають неприємний запах навіть після прання, причиною, скоріш за все, є сама пральна машина. ЇЇ треба регілярно очищати, щоб цього уникнути. Робити це треба раз в місяць.

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Щоб рушники після прання не виділяли неприємний запах і стали м'якими та пухнастими, додайте у відсік для порошку чашку оцту. Прання запускайте без полоскання та віджиму. Коли машинка закінчить цикл прання, додаємо до неї пів склянки соди та ставимо режим полоскання і віджимання.

Перед пранням рушники можна побризкати з пульверизатора лавандовою водою. Вона має неймовірно приємний аромат.

Зробити рушники м'якими, пухнастими та ароматними також можна за допомогою цитрусової олії. Змішайте чашку оцту, чашку соди та 20 крапель цитрусової олії, додайте до порошку та запустіть прання.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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