Що додати в кінці приготування смаженої картоплі, щоб вона стала неймовірно запашною та рум'яною: порада від Клопотенка

Кулінарний експерт з України, Євген Клопотенко, радить оригінальний лайфхак для урізноманітнення смаженої картоплі за допомогою меду.

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Згідно з рекомендаціями експерта, якими він поділився на своєму сайті, додавання меду до смаженої картоплі призведе до легкої закарамелізації та додавання ніжного солодкуватого смаку.

"Ви отримаєте дуже цікаву і смачну страву. Однак, важливо обрати правильний вид меду. Краще утриматися від гречаного, оскільки він має насичений аромат, що може відволікти від смаку картоплі", – зауважив Клопотенко.

Процес приготування досить простий:

Візьміть 1 кг очищеної картоплі і 1 столову ложку рідкого або зацукрованого меду. Додайте мед за чотири хвилини до завершення смаження картоплі. Знизьте вогонь та готуйте із закритою кришкою. Відкривайте лише тоді, коли потрібно перемішати. Повторіть процедуру двічі, щоб кожен шматочок картоплі насичився медом та отримав карамельний відтінок.

Раніше ми писали про те, як швидко готувати в мікрохвильовці. Таким чином можна запекти картоплю за 10 хвилин та зварити моркву для салату за 5 хвилин.

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