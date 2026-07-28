Домашні солоні помідори на зиму: простий рецепт

Квашені помідори — одна з найсмачніших домашніх заготовок, яка чудово доповнює картоплю, м'ясні страви чи каші. Завдяки поєднанню часнику, кропу та листя хрону вони набувають насиченого аромату, легкої кислинки та приємного пряного смаку.

Приготувати таку закуску зовсім нескладно. Про це пише ТСН.

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Інгредієнти

помідори — 2–3 кг;

часник — 5–6 зубчиків;

листя хрону — 2–3 шт.;

кріп — 2–3 пучки або парасольки;

лавровий лист — 4–5 шт.;

чорний перець горошком — 15 шт.;

сіль — 120 г;

вода — 2 л.

Спосіб приготування

Спочатку добре помийте та обсушіть помідори. Якщо плоди великі, проколіть кожен зубочисткою в кількох місцях — так розсіл швидше проникне всередину. Очистьте часник і розріжте зубчики навпіл або на кілька частин. Кріп і листя хрону також промийте. За бажанням можна додати листя смородини, насіння гірчиці або шматочок гострого перцю для більш насиченого смаку. На дно чистої банки викладіть частину зелені, листя хрону, часник, лавровий лист і перець горошком. Потім щільно заповніть ємність помідорами, чергуючи їх із прянощами до самого верху. Для розсолу доведіть воду до кипіння, розчиніть у ній сіль із розрахунку приблизно 50–60 г на літр води, після чого дайте рідині трохи охолонути. Вона має залишатися теплою, але не гарячою. Залийте помідори розсолом так, щоб усі плоди були повністю покриті. Якщо потрібно, притисніть їх невеликим гнітом або чистою тарілкою, щоб вони не спливали. Залиште банки при кімнатній температурі на 5–10 днів. Поява бульбашок і характерного кислуватого аромату свідчитиме про початок природного бродіння. Коли помідори набудуть бажаного смаку, перенесіть їх у холодильник або інше прохолодне місце для подальшого зберігання.

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