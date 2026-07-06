Дрони атакували енергетику тимчасово окупованого Севастополя: місто залишилось без світла (фото)

У тимчасово окупованому Севастополі внаслідок нічної атаки безпілотників сталося масштабне відключення електроенергії. За повідомленнями окупаційної влади, удар був спрямований по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Про це заявив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, моніторинговий Telegram-канал "Крымский ветер". Упродовж ночі жителі окупованого Криму повідомляли про польоти безпілотників над різними районами півострова. Вибухи, зокрема, чули в Керчі та поблизу Сімферопольської теплоелектростанції.

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За словами Развожаєва, ціллю атаки стали енергетичні об'єкти, розташовані за межами Севастополя. Через пошкодження інфраструктури місто залишилося без електропостачання.

Окупаційна адміністрація також повідомила, що через відсутність електрики в контактній мережі тролейбуси вранці не вийдуть на маршрути.

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