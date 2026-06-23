Дрони атакували Крим: вирувала пожежа на нафтотерміналі (фото)

У ніч проти 23 червня в тимчасово окупованому Криму повідомляли про серію вибухів та кілька осередків пожеж. На тлі цих подій рух Кримським мостом був перекритий більш ніж на п’ять годин.

Про це повідомляють Telegram-канали "Кримський вітер", Supernova+, "Кримський міст: оперативна інформація". За даними моніторингової групи "Кримського вітру", супутникові знімки зафіксували нові осередки займання на території нафтотерміналу в Керчі, який раніше вже зазнав атаки та продовжує горіти.

Крім того, пожежі спостерігалися на в’їзді до Керчі, а також поблизу селища Багерове, де розміщені позиції російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400. Також супутниковий моніторинг вказує на займання в районі нафтотерміналу порту "Кавказ" і на території залізничної станції "Південна" у Керчі.

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Telegram-канал Supernova+ повідомив про вибухи на півострові та заявив, що внаслідок атаки було уражено комплекс перевалки й зберігання нафтопродуктів TES-Terminal. Окупаційна адміністрація Криму офіційно не коментувала інформацію про вибухи, пожежі чи можливі удари по інфраструктурних об’єктах.

Водночас канал, який інформує про ситуацію на Кримському мосту, повідомив, що рух транспорту через переправу було зупинено о 23:24 22 червня. Відновити проїзд вдалося лише о 5:10 ранку 23 червня, тобто більш ніж через п’ять з половиною годин після запровадження обмежень.

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