Дрони атакували Москву: палає найбільший НПЗ столиці (фото, відео)

У ніч на 16 червня та вранці Московський регіон зазнав масштабної атаки безпілотників. Російська влада повідомила про десятки збитих повітряних цілей, тоді як моніторингові ресурси заявили про можливу пожежу на найбільшому нафтопереробному підприємстві Москви.

Про це повідомляє Exilenova. Мер Москви Сергій Собянін протягом ночі неодноразово інформував про роботу систем протиповітряної оборони. За його словами, сили ППО нібито знищили понад 30 безпілотників, які прямували в бік російської столиці.

Читайте також: Дрони атакували російську Сизрань, куди постачають "шахеди" з Ірану: є влучання у НПЗ (фото, відео)

Водночас моніторингові канали повідомляли про активність дронів у небі над Москвою та Московською областю. За попередніми даними, під удар міг потрапити Московський нафтопереробний завод у районі Капотня — найбільший НПЗ міста.

Також надходила інформація про задимлення поблизу підприємства та посилені заходи безпеки на його території. Через атаку в аеропортах Москви тимчасово обмежували прийом і відправлення рейсів, а екстрені служби працювали на місцях падіння уламків безпілотників.

Нагадаємо, дрони атакували Москву.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!