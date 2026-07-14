Дрони атакували російський Башкортостан: горить НПЗ 'Газпрому' (фото, відео)

У ніч проти 14 липня безпілотники атакували територію Башкортостану в Росії. За повідомленнями місцевих джерел, під удар потрапив нафтопереробний комплекс "Газпром нефтехим Салават", після чого на підприємстві пролунали вибухи та виникла пожежа.

Про це повідомляє Exilenova+. За інформацією російських Telegram-каналів, жителі міста Салават чули серію вибухів і повідомляли про численні прильоти в районі промислового об'єкта.

Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Джерело: Exilenova Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Джерело: Exilenova

Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Джерело: Exilenova Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Джерело: Exilenova

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"Газпром нефтехим Салават" вважається одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Підприємство розташоване приблизно за 1400 кілометрів від українського кордону та щороку переробляє близько 10 мільйонів тонн нафти.

Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Джерело: Exilenova Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Джерело: Exilenova

Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Джерело: Exilenova Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Джерело: Exilenova

Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Джерело: Exilenova Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Джерело: Exilenova

Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Джерело: Exilenova Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Джерело: Exilenova

Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Джерело: Exilenova Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Джерело: Exilenova

Крім того, повідомлення про вибухи надходили й із міста Геленджик у Краснодарському краї РФ. За даними місцевих пабліків, після атаки поблизу місцевого аеропорту спалахнула масштабна пожежа.

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