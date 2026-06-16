Дрони атакували російський Краснодарський край: горить нафтобаза (фото, відео)

У ніч на 16 червня безпілотники атакували нафтобазу в Краснодарському краї РФ, внаслідок чого на об’єкті спалахнула пожежа. Після інциденту також тимчасово перекривали рух на автодорозі між станицею Полтавською та хутором Трудобеліковським, повідомляє оперативний штаб регіону.

Про це Exilenova. У заяві російського оперштабу зазначається, що займання на нафтобазі в Красноармійському районі сталося через падіння уламків БПЛА. Для ліквідації пожежі залучили 32 рятувальники та сім одиниць спеціальної техніки.

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Крім того, після атаки було запроваджено тимчасові обмеження руху транспорту на згаданій ділянці дороги.

Нагадаємо, 10–11 червня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових, логістичних і промислових об’єктів російських окупаційних сил. Серед іншого, в Краснодарському краї було уражено Афіпський нафтопереробний завод.

Нагадаємо, дрони атакували Москву.

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