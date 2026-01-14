'Це їхня проблема' - Трамп прокоментував небажання Гренландії приєднуватись до США

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву прем’єр-міністра Гренландії Єнса-Фредеріка Нільсена, який публічно висловився проти ідеї приєднання острова до Сполучених Штатів. Американський лідер заявив, що не знайомий із Нільсеном та не поділяє його позиції.

Про це Трампа заявив журналістам під час його перебування на військовій базі Ендрюс. Коментуючи слова глави уряду Гренландії, Трамп наголосив, що не вважає цю позицію проблемою для США. За його словами, він не знає, хто саме такий Єнс-Фредерік Нільсен, і не має про нього жодної інформації, водночас підкресливши, що не погоджується з озвученою думкою і що для самого гренландського прем’єра це може мати серйозні наслідки.

Раніше Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що Гренландія не зацікавлена у входженні до складу Сполучених Штатів. Він наголосив, що країна прагне залишатися частиною Королівства Данія, водночас розвиваючи партнерські та мирні відносини зі США і Північноатлантичним альянсом.

