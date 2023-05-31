Цю помилку роблять всі: як не можна зберігати огірки

Як не можна зберігати огірки - що робити, щоб довше зберегти огірки свіжими та хрусткими

Огірки не можна заморожувати та зберігати при дуже низьких температурах. Це невдалий спосіб, адже овоч так швидко втратить свіжість та хрумкість.

Крім того, у холодильнику, коли огірки зберігаються в ящику для овочів, тобто близько 9 °C, він також не дуже ідеальний варіант. Про це повідомляє Sante Plus.

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Насправді найкраще тримати огірки в приміщенні з температурою близько 12°C, наприклад у підвалі чи коморі. Пам'ятайте, при правильному зберіганні ваші огірки можуть залишатися красивими та свіжими до трьох тижнів.

Також не можна зберігати огірки поруч з яблуками, грушами та помідорами, оскільки це прискорює їх дозрівання. Тоді овоч стане м’яким та псуватиметься значно швидше. Нарешті, найкраще було б зберігати їх у поліетиленовому пакеті або закритому контейнері.

Три поради, як довше зберегти огірки свіжими та хрусткими

Заклятий ворог огірків – не що інше, як спека. Оскільки вони можуть швидко зморщитися, втратити вологу та зіпсуватися. Щоб зберегти свіжість і хрускіт, огірки завжди повинні зберігатися в затіненому місці. Але, є також деякі невеликі хитрощі, щоб зберегти їх властивості якомога довше.

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1. Консервація з цукром і сіллю. Замаринуйте його в невеликій кількості цукру, і він залишиться хрустким.

Відомий американський шеф-кухар і кулінарний критик Ендрю Ціммерн рекомендує солити огірки безпосередньо перед приготуванням і залишати їх так на кілька хвилин.

2. Покладіть огірки у поліетиленовий пакет. Не закривайте пакет надто щільно, ви повинні дозволити повітрю циркулювати, щоб запобігти конденсації навколо їжі.

3. Оцет. Ще один практичний спосіб: налийте на дно неметалевої каструлі жменю оцту. Зверху накрийте кришкою і викладіть огірки. Накрийте їх і нагрійте. Вони будуть насичуватися парою від оцту. Після маринування зберігайте у банці.

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Нагадаємо, що часник може залишатися свіжим кілька місяців завдяки кільком корисним порадам. Для цього вам треба провітрюване і темне приміщення, а також знати кілька порад.

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