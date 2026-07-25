Фаршировані помідори з морквою та часником: рецепт на зиму

Якщо ви шукаєте смачну та оригінальну заготовку на зиму, зверніть увагу на фаршировані помідори. Стиглі плоди наповнюють ароматною начинкою з моркви, часнику та зелені, після чого заливають пряним маринадом із солі, цукру й оцту.

Цей рецепт розрахований на 2 кг томатів приблизно однакового розміру. Про це пише Shuba.

Серпень і вересень — найкращий час для заготівлі домашньої консервації з помідорів. Для цього рецепта варто обирати міцні, стиглі плоди однакового розміру — їх легше фарширувати та компактно укладати в банки.

Начинку готують із натертої моркви, подрібненого часнику та свіжої петрушки. За бажанням можна змінювати пропорції інгредієнтів: додати більше часнику для пікантності або збільшити кількість цукру, якщо хочеться отримати більш солодкий смак. Петрушку легко доповнити кропом, а до маринаду можна додати зерна коріандру чи інші улюблені спеції.

За цим рецептом також можна консервувати помідори чері — закуска вийде не менш смачною.

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Інгредієнти

Основні:

помідори — 2 кг;

морква — 5 шт.;

часник — 10 зубчиків;

чорний перець горошком — 10 шт.;

петрушка — 7 гілочок.

Для маринаду:

вода — 2 л;

сіль — 50 г;

цукор — 200 г;

оцет — 100 мл.

Спосіб приготуванняКрок 1. Підготуйте овочі

Помийте помідори та зелень. Моркву й часник очистьте. Моркву натріть на великій тертці, часник пропустіть через прес і змішайте.

На кожному помідорі зробіть хрестоподібний надріз приблизно до середини плоду.

Крок 2. Начиніть помідори

Підготуйте дві літрові банки, добре вимивши їх.

У кожен надріз покладіть приблизно чайну ложку овочевої начинки. З'єднайте половинки помідора та щільно складіть плоди в банки. Додайте горошини чорного перцю та гілочки петрушки.

Крок 3. Приготуйте маринад

Закип'ятіть 2 літри води, додайте сіль і цукор, після чого влийте оцет.

Гарячим маринадом залийте помідори та накрийте банки кришками.

Крок 4. Простерилізуйте та закрийте

Поставте банки у велику каструлю з гарячою водою, доведіть до кипіння та стерилізуйте протягом 20 хвилин.

Після цього герметично закатайте банки, переверніть догори дном, укутайте ковдрою й залиште до повного охолодження. Зберігайте заготовку в прохолодному темному місці.

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