Державна допомога на поховання: яку суму отримають родичі у 2025 році

В Україні передбачена фінансова допомога від держави на поховання пенсіонерів. Ці кошти виплачуються особам, які організували похорон.

Розмір допомоги на поховання у 2025 році визначається відповідно до закону, згідно з яким була призначена пенсія.Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Наприклад, для тих, кому пенсія була призначена згідно з Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або іншими подібними законами, розмір допомоги на поховання дорівнює двом пенсіям, які отримував пенсіонер на момент смерті.

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Якщо ж пенсіонер отримував пенсію за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то допомога виплачується в розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 13 420 гривень.

Це правило не поширюється на осіб, поховання яких фінансувалося за рахунок державного бюджету.

Як отримати допомогу на поховання

Для того, щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.

Виплата коштів здійснюється органами ПФУ на банківський рахунок особи, яка організувала поховання. Якщо ж у заявника немає банківського рахунку, кошти можна отримати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка".

Заявник може отримати виплату в будь-якому відділенні Ощадбанку, пред'явивши паспорт та ідентифікаційний код.

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Які документи потрібні для отримання допомоги

Для отримання допомоги заявник має подати оригінали таких документів:

паспорт та ідентифікаційний код;

заяву на отримання допомоги на поховання (заповнюється під час звернення);

свідоцтво про смерть;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про смерть або довідку про смерть пенсіонера;

реквізити банківського рахунку.

Якщо пенсіонер помер за межами України, і реєстрація смерті була проведена органами іншої країни, яка не видає витяги чи довідки за українським законодавством, заявник повинен надати свідоцтво про смерть або інший документ, легалізований відповідно до міжнародних вимог.

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