'Угрупування буде розбите до кінця': Череватий спрогнозував розгром 'вагнерівців' у Бахмуті

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий спрогнозував подальшу ситуацію у Бахмуті на Донеччині. За його словами, українські військові вже завдали ПВК "Вагнер" непоправні втрати.

Він зазначив, що угрупування окупантів у Бахмуті буде розбите до кінця. Про це Череватий сказав у ефірі телемарафону.

"Хай вони відчувають постійну загрозу. Чи ми їх оточимо зараз, чи трошки згодом, але те угрупування буде розбите до кінця", – заявив речник Східного угруповання.

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Він наголосив, що попри відсутність переваги над загарбниками у снарядах чи числі, українські військові відтісняють окупантів поблизу Бахмута.

"Не дивлячись на те, що у нас там немає чисельної переваги над ворогом та переваги у снарядах, ми завдяки навченості та військовій кмітливості намагаємось відтісняти ворога і він це розуміє, і цим покликані їхні заяви", – вказав Череватий.

Водночас речник ЗСУ не став анонсувати, де саме буде завдано головних ударів, аби "вагнерівці" самі "думали та переживали".

Нагадаємо, 20 травня засновник ПВК "Вагнер" Прігожин заявив, що його бойовикам вдалося захопити Бахмут. Українське військове керівництво цю інформацію спростувало.

21 травня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з очільником США Джо Байденом відповів на запитання, чи взяли вагнерівці Бахмут, коротко: "Ні".

Президент США Джо Байден 21 травня підтвердив значні втрати росіян при спробі захопити Бахмут. Він назвав цифру у 100 тисяч цілком правдивою.

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