Ідеальні млинці на Масляну, які не рвуться: рецепт та поради для початківців

З приготуванням млинців на Масляну може справитися навіть початківець. Рецепти сонячних символів доволі прості, аби їх повторити.

Однак, якщо у вас млинці при смаженні постійно прилипають до сковорідки, варто знати кілька простих правил, як цьому запобігти. UAPortal зібрав для вас правила смаження млинців, аби вони не рвалися та не липли до пательні.

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Правильно вимішуйте тісто – воно має бути не надто рідким й не надто густим. Краще за все, коли воно за консистенцію нагадує ряжанку.

Аби млинці не липли варто також у тісто додати олії. А замість соди використовуйте розпушувач, тоді млинці вийдуть пухкими й легкими.

Варто завжди дотримуватися рецепту.

Тісто можна приготувати на воді, або на молоці, чи кефірі.

Не жалійте для тіста яєць – тоді млинці не будуть рватися й липнути до сковороди.

Використовуйте для приготування страви лише якісні продукти. Якщо ви помітили, що молоко почало підкисати, киньте прямо в тісто дрібку соди – вона нейтралізує зайву кислоту.

Після того, як ви замісили тісто, дайте йому настоятися хвилин 10-15.

Щоб млинці не липли до пательні, намагайтеся не використовувати нові сковорідки, навіть якщо ви їх обробили перед використанням за всіма правилами інструкції.

Найкраще для смаження млинців підходять сковорідки з антипригарним покриттям. Підходять й чавунні пательні, однак їх треба змащувати олією перед першим обсмаженням млинця.

Перед смаженням млинців сковорідку треба гарно розігріти, ступінь її "готовності" можна визначити краплею тіста – якщо воно одразу починає підсихати та стає золотистим, пательня готова для смаження.

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Також пательню деякі господині перед смаженням млинців змащують сирою картоплею, кажуть, що це надійний спосіб, аби перший млинець не взявся грудкою.

Аби не розірвати млинця під час перевертання, використовуйте широку дерев'яну лопатку.

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