Як швидко висушити речі після прання: простий лайфхак

Сушити речі після прання взимку у холодній квартирі при високій вологості та +15... +17 градусів можна цілий тиждень. Але пришвидшити висихання мокрого одягу та білизни можна за допомогою одного простого лайфхаку.

Якщо ви перете речі в машинці, поставте максимальний режим віджиму. Після прання покладіть в барабан кілька сухих махрових рушників до мокрих речей і увімкніть режим віджиму. Випрані речі будуть менш вологими, ніж після звичайного віджиму, і так вони висохнуть набагато швидше.

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Якщо вдома є світло, то швидко висушити речі можна за допомогою праски. Вологі речі розкладайте на прасувальну дошку, поверх якої розкладено рушник. Пропрасуйте річ і вивісьте її біля вікна на вішалку або сушарку до повного висихання.

Також можна скористатись феном, для цього повісьте одяг на вішалці, а потім обдуйте його гарячим повітрям, перевертаючи кілька разів. Не забудьте висушити і внутрішню частину.

Не рекомендується сушити речі на батареї. Після цього на білих речах можуть з'явитися жовті плями, до того ж це небезпечно для вашого здоров'я. Тепле вологе повітря сприяє активному розмноженню пилових кліщів, що осідають на подушки, ковдри та пледи, звідки потрапляють на людське тіло.

Також варто зазначити, що при сушінні на батареї з випраних речей випаровуються залишки мийних засобів, якими не можна дихати, особливо алергікам та астматикам.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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